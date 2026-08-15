Orbiter Finance 今日價格

Orbiter Finance (OBT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.41%。目前 OBT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OBT。

Orbiter Finance 目前市值在 $ 2,998,880 排名第 #-，流通供應量為 5.84B OBT。過去 24 小時內，OBT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03289357，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OBT 在過去一小時內波動了 -0.68%，過去7 天內波動了 +4.45%。過去一天，總交易量達到 $ 1.10M。

Orbiter Finance（OBT）市場資訊

市值 $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M 成交量（24H） $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M 完全稀釋市值 $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M 流通量 5.84B 5.84B 5.84B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Orbiter Finance 的目前市值為 $ 3.00M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.10M。OBT 的流通量為 5.84B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.00M。