Orbit Bridge Klaytn Ethereum 圖標

Orbit Bridge Klaytn Ethereum 價格 (OETH)

USD

Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) 實時價格圖表

$435.2
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+3.40%(1D)

今天 Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) 的價格

今天 Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) 的實時價格爲 435.2 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。OETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Orbit Bridge Klaytn Ethereum 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 63.26 USD
- Orbit Bridge Klaytn Ethereum 當天價格變化爲 +3.47%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) 價格表現 USD

今天內，Orbit Bridge Klaytn Ethereum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +14.58
在過去30天內，Orbit Bridge Klaytn Ethereum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -58.7278899200
在過去60天內，Orbit Bridge Klaytn Ethereum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +43.8265113600
在過去90天內，Orbit Bridge Klaytn Ethereum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +75.8614646799247

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +14.58+3.47%
30天$ -58.7278899200-13.49%
60天$ +43.8265113600+10.07%
90天$ +75.8614646799247+21.11%

Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) 價格分析

Orbit Bridge Klaytn Ethereum 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 415.72
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$ 432.99
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$ 2,447.03
$ 2,447.03$ 2,447.03

+0.51%

+3.47%

+13.41%

Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 63.26
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0.00
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什麼是Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH)

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Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) 資源

官網

大家還在問：關於 Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) 的其他問題

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OETH 兌換爲當地貨幣

1 OETH 兌換 AUD
A$696.32
1 OETH 兌換 GBP
352.512
1 OETH 兌換 EUR
422.144
1 OETH 兌換 USD
$435.2
1 OETH 兌換 MYR
RM1,958.4
1 OETH 兌換 TRY
15,414.784
1 OETH 兌換 JPY
¥67,564.8
1 OETH 兌換 RUB
44,877.824
1 OETH 兌換 INR
37,688.32
1 OETH 兌換 IDR
Rp7,134,425.088
1 OETH 兌換 PHP
25,498.368
1 OETH 兌換 EGP
￡E.21,934.08
1 OETH 兌換 BRL
R$2,632.96
1 OETH 兌換 CAD
C$622.336
1 OETH 兌換 BDT
52,911.616
1 OETH 兌換 NGN
677,880.576
1 OETH 兌換 UAH
18,356.736
1 OETH 兌換 VES
Bs23,500.8
1 OETH 兌換 PKR
Rs121,425.152
1 OETH 兌換 KZT
230,873.6
1 OETH 兌換 THB
฿15,031.808
1 OETH 兌換 TWD
NT$14,322.432
1 OETH 兌換 CHF
Fr396.032
1 OETH 兌換 HKD
HK$3,385.856
1 OETH 兌換 MAD
.د.م4,373.76