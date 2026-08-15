OraiDEX 今日價格

OraiDEX (ORAIX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 ORAIX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ORAIX。

OraiDEX 目前市值在 $ 15,112.66 排名第 #-，流通供應量為 559.68M ORAIX。過去 24 小時內，ORAIX 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02820891，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ORAIX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -36.99%。過去一天，總交易量達到 --。

OraiDEX（ORAIX）市場資訊

市值 $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 19.94K$ 19.94K $ 19.94K 流通量 559.68M 559.68M 559.68M 總供應量 738,291,363.418991 738,291,363.418991 738,291,363.418991

OraiDEX 的目前市值為 $ 15.11K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ORAIX 的流通量為 559.68M，總供應量是 738291363.418991，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.94K。