Oracle xStock（ORCLX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 294.02 $ 294.02 $ 294.02 24H最低價 $ 306.4 $ 306.4 $ 306.4 24H最高價 24H最低價 $ 294.02$ 294.02 $ 294.02 24H最高價 $ 306.4$ 306.4 $ 306.4 歷史最高 $ 341.33$ 341.33 $ 341.33 最低價 $ 278.2$ 278.2 $ 278.2 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -3.58% 漲跌幅（7D） -5.64% 漲跌幅（7D） -5.64%

Oracle xStock（ORCLX）目前實時價格為 $295.4。過去 24 小時內，ORCLX 的交易價格在 $ 294.02 至 $ 306.4 之間波動，市場活躍度顯著。ORCLX 的歷史最高價為 $ 341.33，歷史最低價為 $ 278.2。

從短期表現來看，ORCLX 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -3.58%，過去 7 天內累計變動為 -5.64%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Oracle xStock（ORCLX）市場資訊

市值 $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 8.63M$ 8.63M $ 8.63M 流通量 3.69K 3.69K 3.69K 總供應量 29,218.015254402 29,218.015254402 29,218.015254402

Oracle xStock 的目前市值為 $ 1.09M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ORCLX 的流通量為 3.69K，總供應量是 29218.015254402，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.63M。