Opyn Squeeth 圖標

Opyn Squeeth 價格 (OSQTH)

USD

Opyn Squeeth (OSQTH) 實時價格圖表

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0.00%(1D)

今天 Opyn Squeeth (OSQTH) 的價格

今天 Opyn Squeeth (OSQTH) 的實時價格爲 105.41 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。OSQTH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Opyn Squeeth 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 120.89 USD
- Opyn Squeeth 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Opyn Squeeth (OSQTH) 價格表現 USD

今天內，Opyn Squeeth 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Opyn Squeeth 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -19.0236800120
在過去60天內，Opyn Squeeth 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +28.4927130170
在過去90天內，Opyn Squeeth 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +19.14938180849525

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -19.0236800120-18.04%
60天$ +28.4927130170+27.03%
90天$ +19.14938180849525+22.20%

Opyn Squeeth (OSQTH) 價格分析

Opyn Squeeth 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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$ 1,098.2
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Opyn Squeeth (OSQTH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 120.89
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什麼是Opyn Squeeth (OSQTH)

Opyn is building DeFi-native derivatives and options infrastructure.

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Opyn Squeeth (OSQTH) 資源

官網

大家還在問：關於 Opyn Squeeth (OSQTH) 的其他問題

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OSQTH 兌換爲當地貨幣

1 OSQTH 兌換 AUD
A$170.7642
1 OSQTH 兌換 GBP
85.3821
1 OSQTH 兌換 EUR
102.2477
1 OSQTH 兌換 USD
$105.41
1 OSQTH 兌換 MYR
RM473.2909
1 OSQTH 兌換 TRY
3,733.6222
1 OSQTH 兌換 JPY
¥16,619.9947
1 OSQTH 兌換 RUB
10,712.8183
1 OSQTH 兌換 INR
9,085.2879
1 OSQTH 兌換 IDR
Rp1,728,032.5104
1 OSQTH 兌換 PHP
6,219.19
1 OSQTH 兌換 EGP
￡E.5,326.3673
1 OSQTH 兌換 BRL
R$645.1092
1 OSQTH 兌換 CAD
C$151.7904
1 OSQTH 兌換 BDT
12,857.9118
1 OSQTH 兌換 NGN
163,425.5558
1 OSQTH 兌換 UAH
4,456.7348
1 OSQTH 兌換 VES
Bs5,586.73
1 OSQTH 兌換 PKR
Rs29,353.5227
1 OSQTH 兌換 KZT
55,624.857
1 OSQTH 兌換 THB
฿3,655.6188
1 OSQTH 兌換 TWD
NT$3,490.1251
1 OSQTH 兌換 CHF
Fr95.9231
1 OSQTH 兌換 HKD
HK$820.0898
1 OSQTH 兌換 MAD
.د.م1,058.3164