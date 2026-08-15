Opulous 今日價格

Opulous (OPUL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 80,41%。目前 OPUL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OPUL。

Opulous 目前市值在 $ 14.459,66 排名第 #-，流通供應量為 500,00M OPUL。過去 24 小時內，OPUL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 7,56，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OPUL 在過去一小時內波動了 -%0,04，過去7 天內波動了 -%75,00。過去一天，總交易量達到 --。

Opulous（OPUL）市場資訊

市值 $ 14,46K$ 14,46K $ 14,46K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14,46K$ 14,46K $ 14,46K 流通量 500,00M 500,00M 500,00M 總供應量 500.000.000,0 500.000.000,0 500.000.000,0

Opulous 的目前市值為 $ 14,46K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OPUL 的流通量為 500,00M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14,46K。