Optopia AI（OPAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00315088$ 0.00315088 $ 0.00315088 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.00% 漲跌幅（1D） +5.19% 漲跌幅（7D） +41.07% 漲跌幅（7D） +41.07%

Optopia AI（OPAI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，OPAI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。OPAI 的歷史最高價為 $ 0.00315088，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，OPAI 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.00%，過去 24 小時內變動為 +5.19%，過去 7 天內累計變動為 +41.07%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Optopia AI（OPAI）市場資訊

市值 $ 24.77K$ 24.77K $ 24.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 37.87K$ 37.87K $ 37.87K 流通量 6.54B 6.54B 6.54B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Optopia AI 的目前市值為 $ 24.77K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OPAI 的流通量為 6.54B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 37.87K。