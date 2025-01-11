Optim Finance 圖標

Optim Finance 價格 (O)

USD

Optim Finance (O) 實時價格圖表

$0.344206
$0.344206$0.344206
+1.00%(1D)

今天 Optim Finance (O) 的價格

今天 Optim Finance (O) 的實時價格爲 0.344406 USD。目前其市值爲 $ 6.05M USD。O 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Optim Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 18.77K USD
- Optim Finance 當天價格變化爲 +1.05%
- 其循環供應量爲 17.57M USD

在獲取 MEXC 上從 O兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 O 價格信息的首選平臺。

Optim Finance (O) 價格表現 USD

今天內，Optim Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00356815
在過去30天內，Optim Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0258811810
在過去60天內，Optim Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Optim Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00356815+1.05%
30天$ -0.0258811810-7.51%
60天$ 0--
90天$ 0--

Optim Finance (O) 價格分析

Optim Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.332483
$ 0.332483$ 0.332483

$ 0.359005
$ 0.359005$ 0.359005

$ 0.417776
$ 0.417776$ 0.417776

+1.65%

+1.05%

-13.02%

Optim Finance (O) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 6.05M
$ 6.05M$ 6.05M

$ 18.77K
$ 18.77K$ 18.77K

17.57M
17.57M 17.57M

什麼是Optim Finance (O)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Optim Finance (O) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Optim Finance (O) 的其他問題

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O 兌換爲當地貨幣

1 O 兌換 AUD
A$0.55793772
1 O 兌換 GBP
0.27896886
1 O 兌換 EUR
0.33407382
1 O 兌換 USD
$0.344406
1 O 兌換 MYR
RM1.54638294
1 O 兌換 TRY
12.19886052
1 O 兌換 JPY
¥54.30249402
1 O 兌換 RUB
35.00198178
1 O 兌換 INR
29.68435314
1 O 兌換 IDR
Rp5,645.99909664
1 O 兌換 PHP
20.319954
1 O 兌換 EGP
￡E.17.40283518
1 O 兌換 BRL
R$2.10776472
1 O 兌換 CAD
C$0.49594464
1 O 兌換 BDT
42.01064388
1 O 兌換 NGN
533.96017428
1 O 兌換 UAH
14.56148568
1 O 兌換 VES
Bs18.253518
1 O 兌換 PKR
Rs95.90673882
1 O 兌換 KZT
181.7430462
1 O 兌換 THB
฿11.94400008
1 O 兌換 TWD
NT$11.40328266
1 O 兌換 CHF
Fr0.31340946
1 O 兌換 HKD
HK$2.67947868
1 O 兌換 MAD
.د.م3.45783624