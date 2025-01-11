Optical Bitcoin 圖標

Optical Bitcoin 價格 (OBTC)

USD

Optical Bitcoin (OBTC) 實時價格圖表

$0.00472433
$0.00472433$0.00472433
+0.10%(1D)

今天 Optical Bitcoin (OBTC) 的價格

今天 Optical Bitcoin (OBTC) 的實時價格爲 0.00472433 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。OBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Optical Bitcoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.21 USD
- Optical Bitcoin 當天價格變化爲 +0.15%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Optical Bitcoin (OBTC) 價格表現 USD

今天內，Optical Bitcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Optical Bitcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010348503
在過去60天內，Optical Bitcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015683174
在過去90天內，Optical Bitcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003439625996929017

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.15%
30天$ -0.0010348503-21.90%
60天$ -0.0015683174-33.19%
90天$ -0.003439625996929017-42.13%

Optical Bitcoin (OBTC) 價格分析

Optical Bitcoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00461855
$ 0.00461855$ 0.00461855

$ 0.00478518
$ 0.00478518$ 0.00478518

$ 0.591828
$ 0.591828$ 0.591828

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+0.15%

-19.73%

Optical Bitcoin (OBTC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 7.21
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什麼是Optical Bitcoin (OBTC)

oBTC is a coin released by PoWx (PoWx.org) in March 2021. It has a robust community of miners and is focused on a new low energy mining algorithm called Optical Proof of Work (oPoW). oPoW is designed to be compatible with energy efficient optical processors.

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Optical Bitcoin (OBTC) 資源

官網

大家還在問：關於 Optical Bitcoin (OBTC) 的其他問題

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OBTC 兌換爲當地貨幣

1 OBTC 兌換 AUD
A$0.0076534146
1 OBTC 兌換 GBP
0.0038267073
1 OBTC 兌換 EUR
0.0045826001
1 OBTC 兌換 USD
$0.00472433
1 OBTC 兌換 MYR
RM0.0212122417
1 OBTC 兌換 TRY
0.1673357686
1 OBTC 兌換 JPY
¥0.7448851111
1 OBTC 兌換 RUB
0.4801336579
1 OBTC 兌換 INR
0.4071900027
1 OBTC 兌換 IDR
Rp77.4480203952
1 OBTC 兌換 PHP
0.27873547
1 OBTC 兌換 EGP
￡E.0.2387203949
1 OBTC 兌換 BRL
R$0.0289128996
1 OBTC 兌換 CAD
C$0.0068030352
1 OBTC 兌換 BDT
0.5762737734
1 OBTC 兌換 NGN
7.3245067454
1 OBTC 兌換 UAH
0.1997446724
1 OBTC 兌換 VES
Bs0.25038949
1 OBTC 兌換 PKR
Rs1.3155841751
1 OBTC 兌換 KZT
2.493028941
1 OBTC 兌換 THB
฿0.1638397644
1 OBTC 兌換 TWD
NT$0.1564225663
1 OBTC 兌換 CHF
Fr0.0042991403
1 OBTC 兌換 HKD
HK$0.0367552874
1 OBTC 兌換 MAD
.د.م0.0474322732