Opium Bird 今日價格

Opium Bird (OPIUMBIRD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.21%。目前 OPIUMBIRD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OPIUMBIRD。

Opium Bird 目前市值在 $ 156,353 排名第 #-，流通供應量為 997.81M OPIUMBIRD。過去 24 小時內，OPIUMBIRD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OPIUMBIRD 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -23.24%。過去一天，總交易量達到 $ 5.91K。

Opium Bird（OPIUMBIRD）市場資訊

市值 $ 156.35K$ 156.35K $ 156.35K 成交量（24H） $ 5.91K$ 5.91K $ 5.91K 完全稀釋市值 $ 156.35K$ 156.35K $ 156.35K 流通量 997.81M 997.81M 997.81M 總供應量 997,809,845.715717 997,809,845.715717 997,809,845.715717

Opium Bird 的目前市值為 $ 156.35K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.91K。OPIUMBIRD 的流通量為 997.81M，總供應量是 997809845.715717，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 156.35K。