OpenZK Network 是什麼？

OpenZK Network 是一種基於 ZK Rollup 技術的第二層解決方案，旨在解決以太坊在可擴展性、成本和性能方面的限制，同時為用戶整合質押與再質押功能。OpenZK Network 提供高效、安全且低成本的交易處理環境，尤其適合去中心化金融（DeFi）、現實世界資產、NFT、遊戲及交易應用。

OpenZK Network 有何獨特之處？

OpenZK 创新性地將可持續獎勵機制融入其網絡，讓用戶能夠順暢地質押並橋接他們的 ETH，自動獲得基礎 ETH 的質押與再質押獎勵。用戶會收到 ozETH，這是一種流動代幣，代表他們的質押／再質押 ETH 持倉及其相關獎勵。

OpenZK Network 的下一步發展是什麼？

OpenZK Network 推出了穩定幣獎勵與激勵功能，用戶可以質押並橋接受支持的穩定幣至該網絡，生成 ozUSD，這是一種用於代表持倉及相關獎勵的參考代幣，為用戶提供了一種最大化其穩定幣持有價值的方式。

OpenZK Network 的當前價格是多少？

交易價格為 NT$，OpenZK Network 在過去 24 小時內的價格變動幅度為 --%。

代幣供應如何影響 OZK 的估值？

供應量發揮著重要作用：目前流通中的代幣數量為 4383427000.111128 個，稀缺性或通貨膨脹會在長遠時間內顯著影響價格走勢。

OpenZK Network 的市值是多少？

其市值為 NT$2103259.05528647544000，在全球排名第 #6470，這體現了該網絡的採用規模。

過去 24 小時的交易活動如何？

OZK 的交易額為 NT$--，顯示了當前的流動性和用戶活動。

過去 24 小時的價格波動範圍是多少？

價格在 NT$0E-15 至 NT$0E-15 之間波動，有助投資者評估短期動能。

OpenZK Network 屬於哪個 Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2) 分類？

作為一個 Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2) 代幣，OZK 根據實用性、供應量、採用度和表現趨勢與類似資產展開競爭。

哪些長期代幣經濟學趨勢至關重要？

發行量、銷毀量、解鎖時間表以及質押獎勵——這些往往與 -- 經濟相關——都會影響未來的供應量和市場信心。