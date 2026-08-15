OpenVecta 今日價格

OpenVecta (VECTA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.25%。目前 VECTA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 VECTA。

OpenVecta 目前市值在 $ 32,973 排名第 #-，流通供應量為 999.79M VECTA。過去 24 小時內，VECTA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，VECTA 在過去一小時內波動了 -1.01%，過去7 天內波動了 +14.01%。過去一天，總交易量達到 --。

OpenVecta（VECTA）市場資訊

市值 $ 32.97K$ 32.97K $ 32.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 32.97K$ 32.97K $ 32.97K 流通量 999.79M 999.79M 999.79M 總供應量 999,793,826.323686 999,793,826.323686 999,793,826.323686

OpenVecta 的目前市值為 $ 32.97K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VECTA 的流通量為 999.79M，總供應量是 999793826.323686，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 32.97K。