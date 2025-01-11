OpenSky Finance 圖標

OpenSky Finance 價格 (OSKY)

USD

OpenSky Finance (OSKY) 實時價格圖表

$0.00285962
$0.00285962$0.00285962
-9.90%(1D)

今天 OpenSky Finance (OSKY) 的價格

今天 OpenSky Finance (OSKY) 的實時價格爲 0.00285962 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。OSKY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
OpenSky Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 190.17 USD
- OpenSky Finance 當天價格變化爲 -9.99%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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OpenSky Finance (OSKY) 價格表現 USD

今天內，OpenSky Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000317732523908944
在過去30天內，OpenSky Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015172488
在過去60天內，OpenSky Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0013548399
在過去90天內，OpenSky Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003094564348700237

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000317732523908944-9.99%
30天$ -0.0015172488-53.05%
60天$ -0.0013548399-47.37%
90天$ -0.003094564348700237-51.97%

OpenSky Finance (OSKY) 價格分析

OpenSky Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00285658
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-39.04%

OpenSky Finance (OSKY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 190.17
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什麼是OpenSky Finance (OSKY)

OpenSky Finance is the first NFT lending protocol that integrates peer-to-pool and peer-to-peer lending functions

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

OpenSky Finance (OSKY) 資源

官網

大家還在問：關於 OpenSky Finance (OSKY) 的其他問題

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OSKY 兌換爲當地貨幣

1 OSKY 兌換 AUD
A$0.0046325844
1 OSKY 兌換 GBP
0.0023162922
1 OSKY 兌換 EUR
0.0027738314
1 OSKY 兌換 USD
$0.00285962
1 OSKY 兌換 MYR
RM0.0128396938
1 OSKY 兌換 TRY
0.1012877404
1 OSKY 兌換 JPY
¥0.4508762854
1 OSKY 兌換 RUB
0.2906231806
1 OSKY 兌換 INR
0.2464706478
1 OSKY 兌換 IDR
Rp46.8790088928
1 OSKY 兌換 PHP
0.16871758
1 OSKY 兌換 EGP
￡E.0.1444965986
1 OSKY 兌換 BRL
R$0.0175008744
1 OSKY 兌換 CAD
C$0.0041178528
1 OSKY 兌換 BDT
0.3488164476
1 OSKY 兌換 NGN
4.4334976556
1 OSKY 兌換 UAH
0.1209047336
1 OSKY 兌換 VES
Bs0.15155986
1 OSKY 兌換 PKR
Rs0.7963183814
1 OSKY 兌換 KZT
1.509021474
1 OSKY 兌換 THB
฿0.0991716216
1 OSKY 兌換 TWD
NT$0.0946820182
1 OSKY 兌換 CHF
Fr0.0026022542
1 OSKY 兌換 HKD
HK$0.0222478436
1 OSKY 兌換 MAD
.د.م0.0287105848