OpenServ 價格 (SERV)
今天 OpenServ (SERV) 的實時價格爲 0.091243 USD。目前其市值爲 $ 60.36M USD。SERV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
OpenServ 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.49M USD
- OpenServ 當天價格變化爲 +3.67%
- 其循環供應量爲 661.00M USD
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今天內，OpenServ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00323076。
在過去30天內，OpenServ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.1006265161。
在過去60天內，OpenServ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，OpenServ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00323076
|+3.67%
|30天
|$ +1.1006265161
|+1,206.26%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
OpenServ 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-6.37%
+3.67%
+123.11%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
OpenServ has developed an end-to-end solution enabling agents across domains, frameworks, and specialties to work together seamlessly in a unified environment—combining custom cognitive frameworks, collaborative architectures, and intelligent integrations to enable novel ways of executing work. From business automation to creative production, users will have access to agentic-driven workflows that adapt to their needs, enabling them to streamline processes and tackle ambitious projects with more autonomy than ever before. Through OpenServ, entire agent-powered teams can be configured, deployed, and tailored without necessitating any technical expertise. At OpenServ, we are defining a new era in personal autonomy.
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|1 SERV 兌換 AUD
A$0.1459888
|1 SERV 兌換 GBP
￡0.07208197
|1 SERV 兌換 EUR
€0.08759328
|1 SERV 兌換 USD
$0.091243
|1 SERV 兌換 MYR
RM0.4105935
|1 SERV 兌換 TRY
₺3.19989201
|1 SERV 兌換 JPY
¥14.30963969
|1 SERV 兌換 RUB
₽9.43817592
|1 SERV 兌換 INR
₹7.76660416
|1 SERV 兌換 IDR
Rp1,495.78664592
|1 SERV 兌換 PHP
₱5.38881158
|1 SERV 兌換 EGP
￡E.4.64518113
|1 SERV 兌換 BRL
R$0.57209361
|1 SERV 兌換 CAD
C$0.13047749
|1 SERV 兌換 BDT
৳10.90445093
|1 SERV 兌換 NGN
₦141.9011136
|1 SERV 兌換 UAH
₴3.83038114
|1 SERV 兌換 VES
Bs4.56215
|1 SERV 兌換 PKR
Rs25.39383933
|1 SERV 兌換 KZT
₸47.87063995
|1 SERV 兌換 THB
฿3.15335808
|1 SERV 兌換 TWD
NT$2.97999638
|1 SERV 兌換 CHF
Fr0.08120627
|1 SERV 兌換 HKD
HK$0.70895811
|1 SERV 兌換 MAD
.د.م0.91516729