OpenServ 價格 (SERV)

USD

OpenServ (SERV) 實時價格圖表

$0.091263
$0.091263$0.091263
+3.60%(1D)

今天 OpenServ (SERV) 的價格

今天 OpenServ (SERV) 的實時價格爲 0.091243 USD。目前其市值爲 $ 60.36M USD。SERV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
OpenServ 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.49M USD
- OpenServ 當天價格變化爲 +3.67%
- 其循環供應量爲 661.00M USD

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OpenServ (SERV) 價格表現 USD

今天內，OpenServ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00323076
在過去30天內，OpenServ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.1006265161
在過去60天內，OpenServ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，OpenServ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00323076+3.67%
30天$ +1.1006265161+1,206.26%
60天$ 0--
90天$ 0--

OpenServ (SERV) 價格分析

OpenServ 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.079244
$ 0.079244$ 0.079244

$ 0.101868
$ 0.101868$ 0.101868

$ 0.102721
$ 0.102721$ 0.102721

-6.37%

+3.67%

+123.11%

OpenServ (SERV) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 60.36M
$ 60.36M$ 60.36M

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

661.00M
661.00M 661.00M

什麼是OpenServ (SERV)

OpenServ has developed an end-to-end solution enabling agents across domains, frameworks, and specialties to work together seamlessly in a unified environment—combining custom cognitive frameworks, collaborative architectures, and intelligent integrations to enable novel ways of executing work. From business automation to creative production, users will have access to agentic-driven workflows that adapt to their needs, enabling them to streamline processes and tackle ambitious projects with more autonomy than ever before. Through OpenServ, entire agent-powered teams can be configured, deployed, and tailored without necessitating any technical expertise. At OpenServ, we are defining a new era in personal autonomy.

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OpenServ (SERV) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 OpenServ (SERV) 的其他問題

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SERV 兌換爲當地貨幣

1 SERV 兌換 AUD
A$0.1459888
1 SERV 兌換 GBP
0.07208197
1 SERV 兌換 EUR
0.08759328
1 SERV 兌換 USD
$0.091243
1 SERV 兌換 MYR
RM0.4105935
1 SERV 兌換 TRY
3.19989201
1 SERV 兌換 JPY
¥14.30963969
1 SERV 兌換 RUB
9.43817592
1 SERV 兌換 INR
7.76660416
1 SERV 兌換 IDR
Rp1,495.78664592
1 SERV 兌換 PHP
5.38881158
1 SERV 兌換 EGP
￡E.4.64518113
1 SERV 兌換 BRL
R$0.57209361
1 SERV 兌換 CAD
C$0.13047749
1 SERV 兌換 BDT
10.90445093
1 SERV 兌換 NGN
141.9011136
1 SERV 兌換 UAH
3.83038114
1 SERV 兌換 VES
Bs4.56215
1 SERV 兌換 PKR
Rs25.39383933
1 SERV 兌換 KZT
47.87063995
1 SERV 兌換 THB
฿3.15335808
1 SERV 兌換 TWD
NT$2.97999638
1 SERV 兌換 CHF
Fr0.08120627
1 SERV 兌換 HKD
HK$0.70895811
1 SERV 兌換 MAD
.د.م0.91516729