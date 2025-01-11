OpenMoney USD 價格 (OMUSD)
今天 OpenMoney USD (OMUSD) 的實時價格爲 0.999862 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。OMUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
OpenMoney USD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 23.46 USD
- OpenMoney USD 當天價格變化爲 +0.24%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，OpenMoney USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00240556。
在過去30天內，OpenMoney USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003729485。
在過去60天內，OpenMoney USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015900805。
在過去90天內，OpenMoney USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000659460102327。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00240556
|+0.24%
|30天
|$ -0.0003729485
|-0.03%
|60天
|$ -0.0015900805
|-0.15%
|90天
|$ -0.0000659460102327
|-0.00%
OpenMoney USD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
+0.24%
+0.00%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
OpenMoney USD is a decentralized stablecoin that is backed by tokenized securities
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|1 OMUSD 兌換 AUD
A$1.61977644
|1 OMUSD 兌換 GBP
￡0.80988822
|1 OMUSD 兌換 EUR
€0.96986614
|1 OMUSD 兌換 USD
$0.999862
|1 OMUSD 兌換 MYR
RM4.48938038
|1 OMUSD 兌換 TRY
₺35.41511204
|1 OMUSD 兌換 JPY
¥157.64824154
|1 OMUSD 兌換 RUB
₽101.61597506
|1 OMUSD 兌換 INR
₹86.17810578
|1 OMUSD 兌換 IDR
Rp16,391.17770528
|1 OMUSD 兌換 PHP
₱58.991858
|1 OMUSD 兌換 EGP
￡E.50.52302686
|1 OMUSD 兌換 BRL
R$6.11915544
|1 OMUSD 兌換 CAD
C$1.43980128
|1 OMUSD 兌換 BDT
৳121.96316676
|1 OMUSD 兌換 NGN
₦1,550.16604756
|1 OMUSD 兌換 UAH
₴42.27416536
|1 OMUSD 兌換 VES
Bs52.992686
|1 OMUSD 兌換 PKR
Rs278.43157114
|1 OMUSD 兌換 KZT
₸527.6271774
|1 OMUSD 兌換 THB
฿34.67521416
|1 OMUSD 兌換 TWD
NT$33.10543082
|1 OMUSD 兌換 CHF
Fr0.90987442
|1 OMUSD 兌換 HKD
HK$7.77892636
|1 OMUSD 兌換 MAD
.د.م10.03861448