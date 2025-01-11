OpenMoney USD 圖標

OpenMoney USD 價格 (OMUSD)

USD

OpenMoney USD (OMUSD) 實時價格圖表

$0.999862
$0.999862$0.999862
+0.20%(1D)

今天 OpenMoney USD (OMUSD) 的價格

今天 OpenMoney USD (OMUSD) 的實時價格爲 0.999862 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。OMUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
OpenMoney USD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 23.46 USD
- OpenMoney USD 當天價格變化爲 +0.24%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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OpenMoney USD (OMUSD) 價格表現 USD

今天內，OpenMoney USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00240556
在過去30天內，OpenMoney USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003729485
在過去60天內，OpenMoney USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015900805
在過去90天內，OpenMoney USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000659460102327

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00240556+0.24%
30天$ -0.0003729485-0.03%
60天$ -0.0015900805-0.15%
90天$ -0.0000659460102327-0.00%

OpenMoney USD (OMUSD) 價格分析

OpenMoney USD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.997457
$ 0.997457$ 0.997457

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

--

+0.24%

+0.00%

OpenMoney USD (OMUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 23.46
$ 23.46$ 23.46

0.00
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什麼是OpenMoney USD (OMUSD)

OpenMoney USD is a decentralized stablecoin that is backed by tokenized securities

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

OpenMoney USD (OMUSD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 OpenMoney USD (OMUSD) 的其他問題

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OMUSD 兌換爲當地貨幣

1 OMUSD 兌換 AUD
A$1.61977644
1 OMUSD 兌換 GBP
0.80988822
1 OMUSD 兌換 EUR
0.96986614
1 OMUSD 兌換 USD
$0.999862
1 OMUSD 兌換 MYR
RM4.48938038
1 OMUSD 兌換 TRY
35.41511204
1 OMUSD 兌換 JPY
¥157.64824154
1 OMUSD 兌換 RUB
101.61597506
1 OMUSD 兌換 INR
86.17810578
1 OMUSD 兌換 IDR
Rp16,391.17770528
1 OMUSD 兌換 PHP
58.991858
1 OMUSD 兌換 EGP
￡E.50.52302686
1 OMUSD 兌換 BRL
R$6.11915544
1 OMUSD 兌換 CAD
C$1.43980128
1 OMUSD 兌換 BDT
121.96316676
1 OMUSD 兌換 NGN
1,550.16604756
1 OMUSD 兌換 UAH
42.27416536
1 OMUSD 兌換 VES
Bs52.992686
1 OMUSD 兌換 PKR
Rs278.43157114
1 OMUSD 兌換 KZT
527.6271774
1 OMUSD 兌換 THB
฿34.67521416
1 OMUSD 兌換 TWD
NT$33.10543082
1 OMUSD 兌換 CHF
Fr0.90987442
1 OMUSD 兌換 HKD
HK$7.77892636
1 OMUSD 兌換 MAD
.د.م10.03861448