OpenKaito 圖標

OpenKaito 價格 (SN5)

USD

OpenKaito (SN5) 實時價格圖表

$20.48
$20.48$20.48
-5.90%(1D)

今天 OpenKaito (SN5) 的價格

今天 OpenKaito (SN5) 的實時價格爲 20.48 USD。目前其市值爲 $ 26.08M USD。SN5 兌換 USD 的價格爲實時更新。
OpenKaito 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- OpenKaito 當天價格變化爲 -5.94%
- 其循環供應量爲 1.27M USD

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OpenKaito (SN5) 價格表現 USD

今天內，OpenKaito 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.29409564472319
在過去30天內，OpenKaito 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，OpenKaito 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，OpenKaito 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -1.29409564472319-5.94%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

OpenKaito (SN5) 價格分析

OpenKaito 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 19.57
$ 19.57$ 19.57

$ 23.31
$ 23.31$ 23.31

$ 26.03
$ 26.03$ 26.03

+2.50%

-5.94%

-18.41%

OpenKaito (SN5) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 26.08M
$ 26.08M$ 26.08M

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1.27M
1.27M 1.27M

什麼是OpenKaito (SN5)

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OpenKaito (SN5) 資源

官網

OpenKaito（SN5）代幣經濟

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大家還在問：關於 OpenKaito (SN5) 的其他問題

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SN5 兌換爲當地貨幣

1 SN5 兌換 VND
538,931.2
1 SN5 兌換 AUD
A$31.3344
1 SN5 兌換 GBP
14.9504
1 SN5 兌換 EUR
17.6128
1 SN5 兌換 USD
$20.48
1 SN5 兌換 MYR
RM86.8352
1 SN5 兌換 TRY
806.5024
1 SN5 兌換 JPY
¥2,967.552
1 SN5 兌換 RUB
1,611.5712
1 SN5 兌換 INR
1,767.8336
1 SN5 兌換 IDR
Rp335,737.6512
1 SN5 兌換 KRW
28,054.7328
1 SN5 兌換 PHP
1,163.4688
1 SN5 兌換 EGP
￡E.1,026.2528
1 SN5 兌換 BRL
R$112.0256
1 SN5 兌換 CAD
C$27.648
1 SN5 兌換 BDT
2,503.4752
1 SN5 兌換 NGN
31,653.6832
1 SN5 兌換 UAH
850.5344
1 SN5 兌換 VES
Bs2,088.96
1 SN5 兌換 PKR
Rs5,799.936
1 SN5 兌換 KZT
10,497.024
1 SN5 兌換 THB
฿666.8288
1 SN5 兌換 TWD
NT$604.7744
1 SN5 兌換 AED
د.إ75.1616
1 SN5 兌換 CHF
Fr16.5888
1 SN5 兌換 HKD
HK$160.5632
1 SN5 兌換 MAD
.د.م186.368
1 SN5 兌換 MXN
$387.6864