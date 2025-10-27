OpenDelta GMCI30（OG30）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.204216 $ 0.204216 $ 0.204216 24H最低價 $ 0.209122 $ 0.209122 $ 0.209122 24H最高價 24H最低價 $ 0.204216$ 0.204216 $ 0.204216 24H最高價 $ 0.209122$ 0.209122 $ 0.209122 歷史最高 $ 0.258621$ 0.258621 $ 0.258621 最低價 $ 0.199645$ 0.199645 $ 0.199645 漲跌幅（1H） -0.64% 漲跌幅（1D） +1.74% 漲跌幅（7D） +2.95% 漲跌幅（7D） +2.95%

OpenDelta GMCI30（OG30）目前實時價格為 $0.207764。過去 24 小時內，OG30 的交易價格在 $ 0.204216 至 $ 0.209122 之間波動，市場活躍度顯著。OG30 的歷史最高價為 $ 0.258621，歷史最低價為 $ 0.199645。

從短期表現來看，OG30 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.64%，過去 24 小時內變動為 +1.74%，過去 7 天內累計變動為 +2.95%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

OpenDelta GMCI30（OG30）市場資訊

市值 $ 195.30K$ 195.30K $ 195.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 195.30K$ 195.30K $ 195.30K 流通量 940.00K 940.00K 940.00K 總供應量 939,999.997995219 939,999.997995219 939,999.997995219

OpenDelta GMCI30 的目前市值為 $ 195.30K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OG30 的流通量為 940.00K，總供應量是 939999.997995219，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 195.30K。