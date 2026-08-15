OpenDAO 今日價格

OpenDAO (SOS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SOS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SOS。

OpenDAO 目前市值在 $ 150,864 排名第 #-，流通供應量為 39.90T SOS。過去 24 小時內，SOS 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SOS 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +2.42%。過去一天，總交易量達到 --。

OpenDAO（SOS）市場資訊

市值 $ 150.86K$ 150.86K $ 150.86K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 150.86K$ 150.86K $ 150.86K 流通量 39.90T 39.90T 39.90T 總供應量 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

OpenDAO 的目前市值為 $ 150.86K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SOS 的流通量為 39.90T，總供應量是 100000000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 150.86K。