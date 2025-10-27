OpenAI PreStocks（OPENAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 734.35 $ 734.35 $ 734.35 24H最低價 $ 765.42 $ 765.42 $ 765.42 24H最高價 24H最低價 $ 734.35$ 734.35 $ 734.35 24H最高價 $ 765.42$ 765.42 $ 765.42 歷史最高 $ 765.42$ 765.42 $ 765.42 最低價 $ 551.47$ 551.47 $ 551.47 漲跌幅（1H） +0.32% 漲跌幅（1D） +0.83% 漲跌幅（7D） +10.37% 漲跌幅（7D） +10.37%

OpenAI PreStocks（OPENAI）目前實時價格為 $743.68。過去 24 小時內，OPENAI 的交易價格在 $ 734.35 至 $ 765.42 之間波動，市場活躍度顯著。OPENAI 的歷史最高價為 $ 765.42，歷史最低價為 $ 551.47。

從短期表現來看，OPENAI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.32%，過去 24 小時內變動為 +0.83%，過去 7 天內累計變動為 +10.37%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

OpenAI PreStocks（OPENAI）市場資訊

市值 $ 587.50K$ 587.50K $ 587.50K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 587.50K$ 587.50K $ 587.50K 流通量 789.99 789.99 789.99 總供應量 789.989166755 789.989166755 789.989166755

OpenAI PreStocks 的目前市值為 $ 587.50K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OPENAI 的流通量為 789.99，總供應量是 789.989166755，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 587.50K。