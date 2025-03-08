Open Custody Protocol 價格 (OPEN)
今天 Open Custody Protocol (OPEN) 的實時價格爲 0.00226338 USD。目前其市值爲 $ 1.59M USD。OPEN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Open Custody Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 76.95 USD
- Open Custody Protocol 當天價格變化爲 +1,849.36%
- 其循環供應量爲 703.36M USD
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今天內，Open Custody Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00214727。
在過去30天內，Open Custody Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015851423。
在過去60天內，Open Custody Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0017165777。
在過去90天內，Open Custody Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.010966595704824542。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00214727
|+1,849.36%
|30天
|$ -0.0015851423
|-70.03%
|60天
|$ -0.0017165777
|-75.84%
|90天
|$ -0.010966595704824542
|-82.89%
Open Custody Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.58%
+1,849.36%
-51.62%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 OPEN 兌換 AUD
A$0.0035761404
|1 OPEN 兌換 GBP
￡0.0017428026
|1 OPEN 兌換 EUR
€0.0020823096
|1 OPEN 兌換 USD
$0.00226338
|1 OPEN 兌換 MYR
RM0.0099815058
|1 OPEN 兌換 TRY
₺0.0824775672
|1 OPEN 兌換 JPY
¥0.3350481414
|1 OPEN 兌換 RUB
₽0.2037042
|1 OPEN 兌換 INR
₹0.197140398
|1 OPEN 兌換 IDR
Rp37.1045842272
|1 OPEN 兌換 PHP
₱0.1300990824
|1 OPEN 兌換 EGP
￡E.0.1146854646
|1 OPEN 兌換 BRL
R$0.0130823364
|1 OPEN 兌換 CAD
C$0.0032366334
|1 OPEN 兌換 BDT
৳0.2752949094
|1 OPEN 兌換 NGN
₦3.4189939266
|1 OPEN 兌換 UAH
₴0.0933870588
|1 OPEN 兌換 VES
Bs0.14485632
|1 OPEN 兌換 PKR
Rs0.6345159492
|1 OPEN 兌換 KZT
₸1.111659087
|1 OPEN 兌換 THB
฿0.0764117088
|1 OPEN 兌換 TWD
NT$0.0743293992
|1 OPEN 兌換 CHF
Fr0.0019917744
|1 OPEN 兌換 HKD
HK$0.0175864626
|1 OPEN 兌換 MAD
.د.م0.0220226874
|1 OPEN 兌換 MXN
$0.0458560788