Open Custody Protocol 圖標

Open Custody Protocol 價格 (OPEN)

USD

Open Custody Protocol (OPEN) 實時價格圖表

$0.00226338
$0.00226338$0.00226338
+1,849.30%(1D)

今天 Open Custody Protocol (OPEN) 的價格

今天 Open Custody Protocol (OPEN) 的實時價格爲 0.00226338 USD。目前其市值爲 $ 1.59M USD。OPEN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Open Custody Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 76.95 USD
- Open Custody Protocol 當天價格變化爲 +1,849.36%
- 其循環供應量爲 703.36M USD

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Open Custody Protocol (OPEN) 價格表現 USD

今天內，Open Custody Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00214727
在過去30天內，Open Custody Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015851423
在過去60天內，Open Custody Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0017165777
在過去90天內，Open Custody Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.010966595704824542

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00214727+1,849.36%
30天$ -0.0015851423-70.03%
60天$ -0.0017165777-75.84%
90天$ -0.010966595704824542-82.89%

Open Custody Protocol (OPEN) 價格分析

Open Custody Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00010485
$ 0.00010485$ 0.00010485

$ 0.00464739
$ 0.00464739$ 0.00464739

$ 9.81
$ 9.81$ 9.81

+0.58%

+1,849.36%

-51.62%

Open Custody Protocol (OPEN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

$ 76.95
$ 76.95$ 76.95

703.36M
703.36M 703.36M

什麼是Open Custody Protocol (OPEN)

Qredo is rearchitecting digital asset ownership and blockchain connectivity. A radical new approach to bring liquidity and capital efficiency to the blockchain economy, Qredo has pioneered the first decentralized trustless multi-party computation (MPC) custodial network. This advancement enables Qredo to offer decentralized custody, native cross-chain swaps, and cross-platform liquidity access.

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Open Custody Protocol (OPEN) 資源

官網

大家還在問：關於 Open Custody Protocol (OPEN) 的其他問題

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OPEN 兌換爲當地貨幣

1 OPEN 兌換 AUD
A$0.0035761404
1 OPEN 兌換 GBP
0.0017428026
1 OPEN 兌換 EUR
0.0020823096
1 OPEN 兌換 USD
$0.00226338
1 OPEN 兌換 MYR
RM0.0099815058
1 OPEN 兌換 TRY
0.0824775672
1 OPEN 兌換 JPY
¥0.3350481414
1 OPEN 兌換 RUB
0.2037042
1 OPEN 兌換 INR
0.197140398
1 OPEN 兌換 IDR
Rp37.1045842272
1 OPEN 兌換 PHP
0.1300990824
1 OPEN 兌換 EGP
￡E.0.1146854646
1 OPEN 兌換 BRL
R$0.0130823364
1 OPEN 兌換 CAD
C$0.0032366334
1 OPEN 兌換 BDT
0.2752949094
1 OPEN 兌換 NGN
3.4189939266
1 OPEN 兌換 UAH
0.0933870588
1 OPEN 兌換 VES
Bs0.14485632
1 OPEN 兌換 PKR
Rs0.6345159492
1 OPEN 兌換 KZT
1.111659087
1 OPEN 兌換 THB
฿0.0764117088
1 OPEN 兌換 TWD
NT$0.0743293992
1 OPEN 兌換 CHF
Fr0.0019917744
1 OPEN 兌換 HKD
HK$0.0175864626
1 OPEN 兌換 MAD
.د.م0.0220226874
1 OPEN 兌換 MXN
$0.0458560788