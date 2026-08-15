Ooo 今日價格

Ooo (OOO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.14%。目前 OOO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OOO。

Ooo 目前市值在 $ 15,012.12 排名第 #-，流通供應量為 925.70M OOO。過去 24 小時內，OOO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01048217，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OOO 在過去一小時內波動了 +0.08%，過去7 天內波動了 -1.28%。過去一天，總交易量達到 --。

Ooo（OOO）市場資訊

市值 $ 15.01K$ 15.01K $ 15.01K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 15.01K$ 15.01K $ 15.01K 流通量 925.70M 925.70M 925.70M 總供應量 925,696,551.8624719 925,696,551.8624719 925,696,551.8624719

Ooo 的目前市值為 $ 15.01K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OOO 的流通量為 925.70M，總供應量是 925696551.8624719，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.01K。