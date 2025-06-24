Ooga Booga 圖標

Ooga Booga 價格 (OOGA)

USD

Ooga Booga (OOGA) 實時價格圖表

$0.03957149
$0.03957149$0.03957149
-23.70%(1D)

今天 Ooga Booga (OOGA) 的價格

今天 Ooga Booga (OOGA) 的實時價格爲 0.03957149 USD。目前其市值爲 $ 722.84K USD。OOGA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ooga Booga 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Ooga Booga 當天價格變化爲 -23.71%
- 其循環供應量爲 18.27M USD

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Ooga Booga (OOGA) 價格表現 USD

今天內，Ooga Booga 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01230393650335275
在過去30天內，Ooga Booga 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0244880963
在過去60天內，Ooga Booga 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0343118493
在過去90天內，Ooga Booga 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.01230393650335275-23.71%
30天$ -0.0244880963-61.88%
60天$ -0.0343118493-86.70%
90天$ 0--

Ooga Booga (OOGA) 價格分析

Ooga Booga 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0389803
$ 0.0389803$ 0.0389803

$ 0.058163
$ 0.058163$ 0.058163

$ 0.336797
$ 0.336797$ 0.336797

-8.53%

-23.71%

-55.67%

Ooga Booga (OOGA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 722.84K
$ 722.84K$ 722.84K

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18.27M
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什麼是Ooga Booga (OOGA)

Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live.

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Ooga Booga (OOGA) 資源

官網

Ooga Booga（OOGA）代幣經濟

了解 Ooga Booga（OOGA）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 OOGA 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Ooga Booga (OOGA) 的其他問題

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OOGA 兌換爲當地貨幣

1 OOGA 兌換 VND
1,041.32375935
1 OOGA 兌換 AUD
A$0.0605443797
1 OOGA 兌換 GBP
0.0288871877
1 OOGA 兌換 EUR
0.0340314814
1 OOGA 兌換 USD
$0.03957149
1 OOGA 兌換 MYR
RM0.1677831176
1 OOGA 兌換 TRY
1.5682181487
1 OOGA 兌換 JPY
¥5.7347003308
1 OOGA 兌換 RUB
3.1071533948
1 OOGA 兌換 INR
3.4051267145
1 OOGA 兌換 IDR
Rp648.7128470256
1 OOGA 兌換 KRW
53.7653877481
1 OOGA 兌換 PHP
2.2535963555
1 OOGA 兌換 EGP
￡E.1.9805530745
1 OOGA 兌換 BRL
R$0.2172474801
1 OOGA 兌換 CAD
C$0.0542129413
1 OOGA 兌換 BDT
4.8360317929
1 OOGA 兌換 NGN
61.3508466662
1 OOGA 兌換 UAH
1.6509225628
1 OOGA 兌換 VES
Bs4.07586347
1 OOGA 兌換 PKR
Rs11.2671903477
1 OOGA 兌換 KZT
20.4608346194
1 OOGA 兌換 THB
฿1.2924048634
1 OOGA 兌換 TWD
NT$1.167358955
1 OOGA 兌換 AED
د.إ0.1452273683
1 OOGA 兌換 CHF
Fr0.031657192
1 OOGA 兌換 HKD
HK$0.3102404816
1 OOGA 兌換 MAD
.د.م0.3597048441
1 OOGA 兌換 MXN
$0.7534411696