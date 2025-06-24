Ooga Booga 價格 (OOGA)
今天 Ooga Booga (OOGA) 的實時價格爲 0.03957149 USD。目前其市值爲 $ 722.84K USD。OOGA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ooga Booga 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Ooga Booga 當天價格變化爲 -23.71%
- 其循環供應量爲 18.27M USD
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今天內，Ooga Booga 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01230393650335275。
在過去30天內，Ooga Booga 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0244880963。
在過去60天內，Ooga Booga 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0343118493。
在過去90天內，Ooga Booga 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.01230393650335275
|-23.71%
|30天
|$ -0.0244880963
|-61.88%
|60天
|$ -0.0343118493
|-86.70%
|90天
|$ 0
|--
Ooga Booga 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-8.53%
-23.71%
-55.67%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live.
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|1 OOGA 兌換 VND
₫1,041.32375935
|1 OOGA 兌換 AUD
A$0.0605443797
|1 OOGA 兌換 GBP
￡0.0288871877
|1 OOGA 兌換 EUR
€0.0340314814
|1 OOGA 兌換 USD
$0.03957149
|1 OOGA 兌換 MYR
RM0.1677831176
|1 OOGA 兌換 TRY
₺1.5682181487
|1 OOGA 兌換 JPY
¥5.7347003308
|1 OOGA 兌換 RUB
₽3.1071533948
|1 OOGA 兌換 INR
₹3.4051267145
|1 OOGA 兌換 IDR
Rp648.7128470256
|1 OOGA 兌換 KRW
₩53.7653877481
|1 OOGA 兌換 PHP
₱2.2535963555
|1 OOGA 兌換 EGP
￡E.1.9805530745
|1 OOGA 兌換 BRL
R$0.2172474801
|1 OOGA 兌換 CAD
C$0.0542129413
|1 OOGA 兌換 BDT
৳4.8360317929
|1 OOGA 兌換 NGN
₦61.3508466662
|1 OOGA 兌換 UAH
₴1.6509225628
|1 OOGA 兌換 VES
Bs4.07586347
|1 OOGA 兌換 PKR
Rs11.2671903477
|1 OOGA 兌換 KZT
₸20.4608346194
|1 OOGA 兌換 THB
฿1.2924048634
|1 OOGA 兌換 TWD
NT$1.167358955
|1 OOGA 兌換 AED
د.إ0.1452273683
|1 OOGA 兌換 CHF
Fr0.031657192
|1 OOGA 兌換 HKD
HK$0.3102404816
|1 OOGA 兌換 MAD
.د.م0.3597048441
|1 OOGA 兌換 MXN
$0.7534411696