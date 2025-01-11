OnX Finance 圖標

OnX Finance 價格 (ONX)

USD

OnX Finance (ONX) 實時價格圖表

$0.00804106
$0.00804106$0.00804106
-2.20%(1D)

今天 OnX Finance (ONX) 的價格

今天 OnX Finance (ONX) 的實時價格爲 0.00804395 USD。目前其市值爲 $ 79.47K USD。ONX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
OnX Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 394.74 USD
- OnX Finance 當天價格變化爲 -2.21%
- 其循環供應量爲 9.88M USD

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OnX Finance (ONX) 價格表現 USD

今天內，OnX Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000181973718413022
在過去30天內，OnX Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0017942320
在過去60天內，OnX Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002483561
在過去90天內，OnX Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000367638691808732

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000181973718413022-2.21%
30天$ -0.0017942320-22.30%
60天$ -0.0002483561-3.08%
90天$ +0.000367638691808732+4.79%

OnX Finance (ONX) 價格分析

OnX Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00802329
$ 0.00802329$ 0.00802329

$ 0.00838471
$ 0.00838471$ 0.00838471

$ 7.47
$ 7.47$ 7.47

+0.08%

-2.21%

-14.63%

OnX Finance (ONX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 79.47K
$ 79.47K$ 79.47K

$ 394.74
$ 394.74$ 394.74

9.88M
9.88M 9.88M

什麼是OnX Finance (ONX)

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OnX Finance (ONX) 資源

官網

大家還在問：關於 OnX Finance (ONX) 的其他問題

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ONX 兌換爲當地貨幣

1 ONX 兌換 AUD
A$0.013031199
1 ONX 兌換 GBP
0.0065155995
1 ONX 兌換 EUR
0.0078026315
1 ONX 兌換 USD
$0.00804395
1 ONX 兌換 MYR
RM0.0361173355
1 ONX 兌換 TRY
0.284916709
1 ONX 兌換 JPY
¥1.2682895965
1 ONX 兌換 RUB
0.8175066385
1 ONX 兌換 INR
0.6933080505
1 ONX 兌換 IDR
Rp131.868011688
1 ONX 兌換 PHP
0.47459305
1 ONX 兌換 EGP
￡E.0.4064607935
1 ONX 兌換 BRL
R$0.049228974
1 ONX 兌換 CAD
C$0.011583288
1 ONX 兌換 BDT
0.981201021
1 ONX 兌換 NGN
12.471179201
1 ONX 兌換 UAH
0.340098206
1 ONX 兌換 VES
Bs0.42632935
1 ONX 兌換 PKR
Rs2.2399987565
1 ONX 兌換 KZT
4.244792415
1 ONX 兌換 THB
฿0.278964186
1 ONX 兌換 TWD
NT$0.2663351845
1 ONX 兌換 CHF
Fr0.0073199945
1 ONX 兌換 HKD
HK$0.062581931
1 ONX 兌換 MAD
.د.م0.080761258