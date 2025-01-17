OnTact 圖標

OnTact 價格 (ONTACT)

USD

OnTact (ONTACT) 實時價格圖表

$0.02833895
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-6.70%(1D)

今天 OnTact (ONTACT) 的價格

今天 OnTact (ONTACT) 的實時價格爲 0.02833895 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ONTACT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
OnTact 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 247.96K USD
- OnTact 當天價格變化爲 -6.78%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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OnTact (ONTACT) 價格表現 USD

今天內，OnTact 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00206141346360333
在過去30天內，OnTact 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0090630144
在過去60天內，OnTact 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，OnTact 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00206141346360333-6.78%
30天$ -0.0090630144-31.98%
60天$ 0--
90天$ 0--

OnTact (ONTACT) 價格分析

OnTact 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02710532
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$ 0.03121522
$ 0.03121522$ 0.03121522

$ 0.04395816
$ 0.04395816$ 0.04395816

-0.57%

-6.78%

-19.30%

OnTact (ONTACT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 247.96K
$ 247.96K$ 247.96K

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什麼是OnTact (ONTACT)

ttogttog is a Social Networking Business Card Platform that combines digital name cards and social networking. ttogttog is a Biz to Earn (B2E) platform that combines an incentive-based token ecosystem with a business platform to encourage active participation and contribution from users. OnTact is the governance token of the ttogttog platform.

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OnTact (ONTACT) 資源

官網

大家還在問：關於 OnTact (ONTACT) 的其他問題

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ONTACT 兌換爲當地貨幣

1 ONTACT 兌換 AUD
A$0.04534232
1 ONTACT 兌換 GBP
0.0229545495
1 ONTACT 兌換 EUR
0.0274887815
1 ONTACT 兌換 USD
$0.02833895
1 ONTACT 兌換 MYR
RM0.127525275
1 ONTACT 兌換 TRY
1.003765609
1 ONTACT 兌換 JPY
¥4.3990552085
1 ONTACT 兌換 RUB
2.922312524
1 ONTACT 兌換 INR
2.45415307
1 ONTACT 兌換 IDR
Rp464.572876488
1 ONTACT 兌換 PHP
1.6603790805
1 ONTACT 兌換 EGP
￡E.1.42828308
1 ONTACT 兌換 BRL
R$0.1714506475
1 ONTACT 兌換 CAD
C$0.0405246985
1 ONTACT 兌換 BDT
3.445449541
1 ONTACT 兌換 NGN
44.1415986885
1 ONTACT 兌換 UAH
1.195336911
1 ONTACT 兌換 VES
Bs1.5303033
1 ONTACT 兌換 PKR
Rs7.9068504395
1 ONTACT 兌換 KZT
15.033812975
1 ONTACT 兌換 THB
฿0.9791107225
1 ONTACT 兌換 TWD
NT$0.9326348445
1 ONTACT 兌換 CHF
Fr0.0257884445
1 ONTACT 兌換 HKD
HK$0.220477031
1 ONTACT 兌換 MAD
.د.م0.2848064475