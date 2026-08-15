OnRe Tokenized Reinsurance 今日價格

OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) 今日實時價格為 $ 1.13，過去 24 小時內變化了 0.04%。目前 ONYC 兌 USD 的匯率為 $ 1.13 每 ONYC。

OnRe Tokenized Reinsurance 目前市值在 $ 260,798,381 排名第 #-，流通供應量為 230.02M ONYC。過去 24 小時內，ONYC 的交易價格在 $ 1.13（低點）和 $ 1.14（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.17，而歷史最低價為 $ 1.005。

短期表現方面，ONYC 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +0.22%。過去一天，總交易量達到 $ 623.09K。

OnRe Tokenized Reinsurance（ONYC）市場資訊

市值 $ 260.80M$ 260.80M $ 260.80M 成交量（24H） $ 623.09K$ 623.09K $ 623.09K 完全稀釋市值 $ 260.80M$ 260.80M $ 260.80M 流通量 230.02M 230.02M 230.02M 總供應量 230,017,228.7935652 230,017,228.7935652 230,017,228.7935652

OnRe Tokenized Reinsurance 的目前市值為 $ 260.80M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 623.09K。ONYC 的流通量為 230.02M，總供應量是 230017228.7935652，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 260.80M。