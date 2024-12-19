Onooks 價格 (OOKS)
今天 Onooks (OOKS) 的實時價格爲 0.368306 USD。目前其市值爲 $ 4.13M USD。OOKS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Onooks 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 813.94M USD
- Onooks 當天價格變化爲 -2.60%
- 其循環供應量爲 11.22M USD
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今天內，Onooks 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0098590505470811。
在過去30天內，Onooks 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1532859370。
在過去60天內，Onooks 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0776411514。
在過去90天內，Onooks 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0601275388623584。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0098590505470811
|-2.60%
|30天
|$ -0.1532859370
|-41.61%
|60天
|$ -0.0776411514
|-21.08%
|90天
|$ -0.0601275388623584
|-14.03%
Onooks 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.35%
-2.60%
+2.83%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Onooks advocates for building an integrated and interoperable open finance and monetary protocol matrix serving as a unified liquidity pool and back-bone infrastructure for DeFi and open finance applications. Presentation video: https://www.youtube.com/watch?v=NiWYQ1zeMJE
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|1 OOKS 兌換 AUD
A$0.5892896
|1 OOKS 兌換 GBP
￡0.29096174
|1 OOKS 兌換 EUR
€0.35357376
|1 OOKS 兌換 USD
$0.368306
|1 OOKS 兌換 MYR
RM1.657377
|1 OOKS 兌換 TRY
₺12.91649142
|1 OOKS 兌換 JPY
¥57.76142998
|1 OOKS 兌換 RUB
₽38.09757264
|1 OOKS 兌換 INR
₹31.35020672
|1 OOKS 兌換 IDR
Rp6,037.80231264
|1 OOKS 兌換 PHP
₱21.75215236
|1 OOKS 兌換 EGP
￡E.18.75045846
|1 OOKS 兌換 BRL
R$2.30927862
|1 OOKS 兌換 CAD
C$0.52667758
|1 OOKS 兌換 BDT
৳44.01625006
|1 OOKS 兌換 NGN
₦572.7894912
|1 OOKS 兌換 UAH
₴15.46148588
|1 OOKS 兌換 VES
Bs18.4153
|1 OOKS 兌換 PKR
Rs102.50324286
|1 OOKS 兌換 KZT
₸193.2317429
|1 OOKS 兌換 THB
฿12.72865536
|1 OOKS 兌換 TWD
NT$12.02887396
|1 OOKS 兌換 CHF
Fr0.32779234
|1 OOKS 兌換 HKD
HK$2.86173762
|1 OOKS 兌換 MAD
.د.م3.69410918