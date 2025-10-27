Onocoy Token（ONO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.02622248 $ 0.02622248 $ 0.02622248 24H最低價 $ 0.02799963 $ 0.02799963 $ 0.02799963 24H最高價 24H最低價 $ 0.02622248$ 0.02622248 $ 0.02622248 24H最高價 $ 0.02799963$ 0.02799963 $ 0.02799963 歷史最高 $ 0.084078$ 0.084078 $ 0.084078 最低價 $ 0.02166884$ 0.02166884 $ 0.02166884 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +0.28% 漲跌幅（7D） -5.77% 漲跌幅（7D） -5.77%

Onocoy Token（ONO）目前實時價格為 $0.02659912。過去 24 小時內，ONO 的交易價格在 $ 0.02622248 至 $ 0.02799963 之間波動，市場活躍度顯著。ONO 的歷史最高價為 $ 0.084078，歷史最低價為 $ 0.02166884。

從短期表現來看，ONO 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +0.28%，過去 7 天內累計變動為 -5.77%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Onocoy Token（ONO）市場資訊

市值 $ 10.64M$ 10.64M $ 10.64M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 21.54M$ 21.54M $ 21.54M 流通量 400.04M 400.04M 400.04M 總供應量 809,830,461.9629699 809,830,461.9629699 809,830,461.9629699

Onocoy Token 的目前市值為 $ 10.64M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ONO 的流通量為 400.04M，總供應量是 809830461.9629699，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.54M。