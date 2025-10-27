Onocoy Token 目前實時價格為 0.02659912 USD。跟蹤 ONO 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ONO 價格趨勢。Onocoy Token 目前實時價格為 0.02659912 USD。跟蹤 ONO 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ONO 價格趨勢。

Onocoy Token 圖標

Onocoy Token 價格 (ONO)

未上架

1 ONO 兌換為 USD 的實時價格：

$0.02659909
+0.20%1D
mexc
此幣種數據來自第三方，MEXC 僅作為資料聚合平台。探索 MEXC 現貨查看已上線幣種！
USD
Onocoy Token (ONO) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:16:54 (UTC+8)

Onocoy Token（ONO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.02622248
24H最低價
$ 0.02799963
24H最高價

$ 0.02622248
$ 0.02799963
$ 0.084078
$ 0.02166884
--

+0.28%

-5.77%

-5.77%

Onocoy Token（ONO）目前實時價格為 $0.02659912。過去 24 小時內，ONO 的交易價格在 $ 0.02622248$ 0.02799963 之間波動，市場活躍度顯著。ONO 的歷史最高價為 $ 0.084078，歷史最低價為 $ 0.02166884

從短期表現來看，ONO 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +0.28%，過去 7 天內累計變動為 -5.77%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Onocoy Token（ONO）市場資訊

$ 10.64M
--
$ 21.54M
400.04M
809,830,461.9629699
Onocoy Token 的目前市值為 $ 10.64M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ONO 的流通量為 400.04M，總供應量是 809830461.9629699，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.54M

Onocoy Token（ONO）價格歷史 USD

今天內，Onocoy Token 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去30天內，Onocoy Token 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0070421303
在過去60天內，Onocoy Token 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0112724171
在過去90天內，Onocoy Token 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.04083720063436497

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.28%
30天$ -0.0070421303-26.47%
60天$ -0.0112724171-42.37%
90天$ -0.04083720063436497-60.55%

什麼是Onocoy Token (ONO)

onocoy is the world’s first open, hardware-agnostic, community-powered GNSS Reference Station Network (i.e. a Decentralized Physical Infrastructure Network ( DePIN). By leveraging blockchain technology, onocoy provides decentralized and highly accurate GPS/GNSS reference station data for industries such as agriculture, robotics, drones, autonomous driving surveying, and autonomous systems. It dual token model connects GNSS users with Web3 miners and forms the basis for a rapidly growing ecosystem that paves the way for high precision GNSS to become a mass market

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Onocoy Token (ONO) 資源

白皮書
官網

Onocoy Token 價格預測 (USD)

Onocoy Token（ONO）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Onocoy Token（ONO）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Onocoy Token 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Onocoy Token 價格預測

ONO 兌換為當地貨幣

Onocoy Token（ONO）代幣經濟

了解 Onocoy Token（ONO）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 ONO 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Onocoy Token (ONO) 的其他問題

Onocoy Token（ONO）今日價格是多少？
ONO 實時價格為 0.02659912 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 ONO 兌 USD 的價格是多少？
目前 ONO 兌 USD 的價格為 $ 0.02659912。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Onocoy Token 的市值是多少？
ONO 的市值為 $ 10.64M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
ONO 的流通供應量是多少？
ONO 的流通供應量為 400.04M USD
ONO 的歷史最高價（ATH）是多少？
ONO 的歷史最高價是 0.084078 USD
ONO 的歷史最低價（ATL）是多少？
ONO 的歷史最低價是 0.02166884 USD
ONO 的交易量是多少？
ONO 的 24 小時實時交易量為 -- USD
ONO 今年會漲嗎？
ONO 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 ONO 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:16:54 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

