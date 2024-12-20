Onigiri Kitty 價格 (OKY)
今天 Onigiri Kitty (OKY) 的實時價格爲 0.00324798 USD。目前其市值爲 $ 348.33K USD。OKY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Onigiri Kitty 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 55.65 USD
- Onigiri Kitty 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 107.25M USD
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今天內，Onigiri Kitty 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Onigiri Kitty 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006622325。
在過去60天內，Onigiri Kitty 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003405701。
在過去90天內，Onigiri Kitty 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000651118654894483。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +0.0006622325
|+20.39%
|60天
|$ +0.0003405701
|+10.49%
|90天
|$ +0.0000651118654894483
|+2.05%
Onigiri Kitty 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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-1.86%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 OKY 兌換 AUD
A$0.0051642882
|1 OKY 兌換 GBP
￡0.0025659042
|1 OKY 兌換 EUR
€0.0031180608
|1 OKY 兌換 USD
$0.00324798
|1 OKY 兌換 MYR
RM0.01461591
|1 OKY 兌換 TRY
₺0.114004098
|1 OKY 兌換 JPY
¥0.5121090066
|1 OKY 兌換 RUB
₽0.3361334502
|1 OKY 兌換 INR
₹0.2764355778
|1 OKY 兌換 IDR
Rp53.2455652512
|1 OKY 兌換 PHP
₱0.1920205776
|1 OKY 兌換 EGP
￡E.0.1653546618
|1 OKY 兌換 BRL
R$0.0199425972
|1 OKY 兌換 CAD
C$0.0046446114
|1 OKY 兌換 BDT
৳0.3881660898
|1 OKY 兌換 NGN
₦5.0434308642
|1 OKY 兌換 UAH
₴0.1363502004
|1 OKY 兌換 VES
Bs0.162399
|1 OKY 兌換 PKR
Rs0.9039453138
|1 OKY 兌換 KZT
₸1.704052707
|1 OKY 兌換 THB
฿0.1124450676
|1 OKY 兌換 TWD
NT$0.1060790268
|1 OKY 兌換 CHF
Fr0.0028907022
|1 OKY 兌換 HKD
HK$0.0252368046
|1 OKY 兌換 MAD
.د.م0.0325772394