OneRare 圖標

OneRare 價格 (ORARE)

USD

OneRare (ORARE) 實時價格圖表

$0.00196245
$0.00196245$0.00196245
-49.60%(1D)

今天 OneRare (ORARE) 的價格

今天 OneRare (ORARE) 的實時價格爲 0.001964 USD。目前其市值爲 $ 112.15K USD。ORARE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
OneRare 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 273.12 USD
- OneRare 當天價格變化爲 -49.71%
- 其循環供應量爲 57.10M USD

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OneRare (ORARE) 價格表現 USD

今天內，OneRare 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001941429828759397
在過去30天內，OneRare 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014005810
在過去60天內，OneRare 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0016569183
在過去90天內，OneRare 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.008843683616551501

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.001941429828759397-49.71%
30天$ -0.0014005810-71.31%
60天$ -0.0016569183-84.36%
90天$ -0.008843683616551501-81.82%

OneRare (ORARE) 價格分析

OneRare 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00180285
$ 0.00180285$ 0.00180285

$ 0.00471664
$ 0.00471664$ 0.00471664

$ 0.87658
$ 0.87658$ 0.87658

+0.16%

-49.71%

-51.67%

OneRare (ORARE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 112.15K
$ 112.15K$ 112.15K

$ 273.12
$ 273.12$ 273.12

57.10M
57.10M 57.10M

什麼是OneRare (ORARE)

OneRare is the world's first Metaverse for the global Food & Beverage Industry. We are building the first tokenization layer that celebrates Food in Web3 - creating an immersive & gamified experience for users worldwide.

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OneRare (ORARE) 資源

官網

大家還在問：關於 OneRare (ORARE) 的其他問題

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ORARE 兌換爲當地貨幣

1 ORARE 兌換 AUD
A$0.00310312
1 ORARE 兌換 GBP
0.0015712
1 ORARE 兌換 EUR
0.0018658
1 ORARE 兌換 USD
$0.001964
1 ORARE 兌換 MYR
RM0.00858268
1 ORARE 兌換 TRY
0.06999696
1 ORARE 兌換 JPY
¥0.306384
1 ORARE 兌換 RUB
0.1920792
1 ORARE 兌換 INR
0.16925752
1 ORARE 兌換 IDR
Rp31.67741492
1 ORARE 兌換 PHP
0.114403
1 ORARE 兌換 EGP
￡E.0.09874992
1 ORARE 兌換 BRL
R$0.01160724
1 ORARE 兌換 CAD
C$0.00280852
1 ORARE 兌換 BDT
0.23905808
1 ORARE 兌換 NGN
3.05918532
1 ORARE 兌換 UAH
0.08233088
1 ORARE 兌換 VES
Bs0.109984
1 ORARE 兌換 PKR
Rs0.54630624
1 ORARE 兌換 KZT
1.01550584
1 ORARE 兌換 THB
฿0.0658922
1 ORARE 兌換 TWD
NT$0.06430136
1 ORARE 兌換 CHF
Fr0.0017676
1 ORARE 兌換 HKD
HK$0.01527992
1 ORARE 兌換 MAD
.د.م0.01956144