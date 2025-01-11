OneDex rONE 圖標

OneDex rONE 價格 (RONE-BB2E)

USD

OneDex rONE (RONE-BB2E) 實時價格圖表

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+1.00%(1D)

今天 OneDex rONE (RONE-BB2E) 的價格

今天 OneDex rONE (RONE-BB2E) 的實時價格爲 0.00159552 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。RONE-BB2E 兌換 USD 的價格爲實時更新。
OneDex rONE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 215.11 USD
- OneDex rONE 當天價格變化爲 +1.06%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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OneDex rONE (RONE-BB2E) 價格表現 USD

今天內，OneDex rONE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，OneDex rONE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006703486
在過去60天內，OneDex rONE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008529895
在過去90天內，OneDex rONE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00209086146054354

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+1.06%
30天$ -0.0006703486-42.01%
60天$ -0.0008529895-53.46%
90天$ -0.00209086146054354-56.71%

OneDex rONE (RONE-BB2E) 價格分析

OneDex rONE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00154475
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$ 0.00161102$ 0.00161102

$ 0.00696368
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-0.01%

+1.06%

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OneDex rONE (RONE-BB2E) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 215.11
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什麼是OneDex rONE (RONE-BB2E)

RONE is the governance token for OneDex

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OneDex rONE (RONE-BB2E) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 OneDex rONE (RONE-BB2E) 的其他問題

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RONE-BB2E 兌換爲當地貨幣

1 RONE-BB2E 兌換 AUD
A$0.0025847424
1 RONE-BB2E 兌換 GBP
0.0012923712
1 RONE-BB2E 兌換 EUR
0.0015476544
1 RONE-BB2E 兌換 USD
$0.00159552
1 RONE-BB2E 兌換 MYR
RM0.0071638848
1 RONE-BB2E 兌換 TRY
0.0565133184
1 RONE-BB2E 兌換 JPY
¥0.2515656384
1 RONE-BB2E 兌換 RUB
0.1621526976
1 RONE-BB2E 兌換 INR
0.1375178688
1 RONE-BB2E 兌換 IDR
Rp26.1560613888
1 RONE-BB2E 兌換 PHP
0.09413568
1 RONE-BB2E 兌換 EGP
￡E.0.0806216256
1 RONE-BB2E 兌換 BRL
R$0.0097645824
1 RONE-BB2E 兌換 CAD
C$0.0022975488
1 RONE-BB2E 兌換 BDT
0.1946215296
1 RONE-BB2E 兌換 NGN
2.4736622976
1 RONE-BB2E 兌換 UAH
0.0674585856
1 RONE-BB2E 兌換 VES
Bs0.08456256
1 RONE-BB2E 兌換 PKR
Rs0.4443044544
1 RONE-BB2E 兌換 KZT
0.841955904
1 RONE-BB2E 兌換 THB
฿0.0553326336
1 RONE-BB2E 兌換 TWD
NT$0.0528276672
1 RONE-BB2E 兌換 CHF
Fr0.0014519232
1 RONE-BB2E 兌換 HKD
HK$0.0124131456
1 RONE-BB2E 兌換 MAD
.د.م0.0160190208