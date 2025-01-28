One World Chain 圖標

One World Chain 價格 (OWCT)

USD

One World Chain (OWCT) 實時價格圖表

$0.00110842
$0.00110842$0.00110842
+42.80%(1D)

今天 One World Chain (OWCT) 的價格

今天 One World Chain (OWCT) 的實時價格爲 0.00110842 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。OWCT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
One World Chain 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 220.50 USD
- One World Chain 當天價格變化爲 +42.85%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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One World Chain (OWCT) 價格表現 USD

今天內，One World Chain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00033251
在過去30天內，One World Chain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，One World Chain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，One World Chain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00033251+42.85%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

One World Chain (OWCT) 價格分析

One World Chain 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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-0.22%

+42.85%

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One World Chain (OWCT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 220.50
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0.00
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什麼是One World Chain (OWCT)

One World Chain is a Decentralized Ethereum Scaling Platform and EVM compatible Blockchain. Providing the ultimate layer one user experience with faster transactions at super-low gas fee. One World Chain is an All-in-One Blockchain with various Developer-Friendly applications, which can also be used by non-devs. The Blockchain utility token ticker is $OWCT.

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One World Chain (OWCT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 One World Chain (OWCT) 的其他問題

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OWCT 兌換爲當地貨幣

1 OWCT 兌換 AUD
A$0.0017623878
1 OWCT 兌換 GBP
0.000886736
1 OWCT 兌換 EUR
0.001052999
1 OWCT 兌換 USD
$0.00110842
1 OWCT 兌換 MYR
RM0.0048659638
1 OWCT 兌換 TRY
0.039626015
1 OWCT 兌換 JPY
¥0.1724258152
1 OWCT 兌換 RUB
0.1079379396
1 OWCT 兌換 INR
0.0959004984
1 OWCT 兌換 IDR
Rp17.8777394326
1 OWCT 兌換 PHP
0.0648536542
1 OWCT 兌換 EGP
￡E.0.0556870208
1 OWCT 兌換 BRL
R$0.0065285938
1 OWCT 兌換 CAD
C$0.0015850406
1 OWCT 兌換 BDT
0.135171819
1 OWCT 兌換 NGN
1.7131628678
1 OWCT 兌換 UAH
0.0465425558
1 OWCT 兌換 VES
Bs0.06207152
1 OWCT 兌換 PKR
Rs0.3090940012
1 OWCT 兌換 KZT
0.5728203718
1 OWCT 兌換 THB
฿0.0374867644
1 OWCT 兌換 TWD
NT$0.0365113548
1 OWCT 兌換 CHF
Fr0.000997578
1 OWCT 兌換 HKD
HK$0.0086235076
1 OWCT 兌換 MAD
.د.م0.0110509474