One Cash 價格 (ONC)
今天 One Cash (ONC) 的實時價格爲 0.068258 USD。目前其市值爲 $ 104.59K USD。ONC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
One Cash 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 867.81 USD
- One Cash 當天價格變化爲 +2.40%
- 其循環供應量爲 1.53M USD
在獲取 MEXC 上從 ONC兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 ONC 價格信息的首選平臺。
今天內，One Cash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00160212。
在過去30天內，One Cash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0076890043。
在過去60天內，One Cash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0086252446。
在過去90天內，One Cash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.006106501067451934。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00160212
|+2.40%
|30天
|$ +0.0076890043
|+11.26%
|60天
|$ +0.0086252446
|+12.64%
|90天
|$ +0.006106501067451934
|+9.83%
One Cash 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.02%
+2.40%
-2.88%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The most daring and innovative experimental project for the Basis protocol
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 ONC 兌換 AUD
A$0.11057796
|1 ONC 兌換 GBP
￡0.05528898
|1 ONC 兌換 EUR
€0.06621026
|1 ONC 兌換 USD
$0.068258
|1 ONC 兌換 MYR
RM0.30647842
|1 ONC 兌換 TRY
₺2.41769836
|1 ONC 兌換 JPY
¥10.76223886
|1 ONC 兌換 RUB
₽6.93706054
|1 ONC 兌換 INR
₹5.88315702
|1 ONC 兌換 IDR
Rp1,118.98342752
|1 ONC 兌換 PHP
₱4.027222
|1 ONC 兌換 EGP
￡E.3.44907674
|1 ONC 兌換 BRL
R$0.41773896
|1 ONC 兌換 CAD
C$0.09829152
|1 ONC 兌換 BDT
৳8.32611084
|1 ONC 兌換 NGN
₦105.82583804
|1 ONC 兌換 UAH
₴2.88594824
|1 ONC 兌換 VES
Bs3.617674
|1 ONC 兌換 PKR
Rs19.00780526
|1 ONC 兌換 KZT
₸36.0197466
|1 ONC 兌換 THB
฿2.36718744
|1 ONC 兌換 TWD
NT$2.26002238
|1 ONC 兌換 CHF
Fr0.06211478
|1 ONC 兌換 HKD
HK$0.53104724
|1 ONC 兌換 MAD
.د.م0.68531032