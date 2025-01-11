One Basis Cash 圖標

One Basis Cash 價格 (OBS)

USD

One Basis Cash (OBS) 實時價格圖表

$0.125247
$0.125247$0.125247
-0.30%(1D)

今天 One Basis Cash (OBS) 的價格

今天 One Basis Cash (OBS) 的實時價格爲 0.125247 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。OBS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
One Basis Cash 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 33.53 USD
- One Basis Cash 當天價格變化爲 -0.37%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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One Basis Cash (OBS) 價格表現 USD

今天內，One Basis Cash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004676701683614
在過去30天內，One Basis Cash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0110089482
在過去60天內，One Basis Cash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0098646415
在過去90天內，One Basis Cash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00363038501959609

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0004676701683614-0.37%
30天$ -0.0110089482-8.78%
60天$ -0.0098646415-7.87%
90天$ +0.00363038501959609+2.99%

One Basis Cash (OBS) 價格分析

One Basis Cash 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.124596
$ 0.124596$ 0.124596

$ 0.12734
$ 0.12734$ 0.12734

$ 26.14
$ 26.14$ 26.14

-0.01%

-0.37%

-3.12%

One Basis Cash (OBS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 33.53
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0.00
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什麼是One Basis Cash (OBS)

One Basis is the first IWO algorithm stable currency of the BSC Binance Ecological Public Chain

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

One Basis Cash (OBS) 資源

官網

大家還在問：關於 One Basis Cash (OBS) 的其他問題

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OBS 兌換爲當地貨幣

1 OBS 兌換 AUD
A$0.20290014
1 OBS 兌換 GBP
0.10145007
1 OBS 兌換 EUR
0.12148959
1 OBS 兌換 USD
$0.125247
1 OBS 兌換 MYR
RM0.56235903
1 OBS 兌換 TRY
4.43624874
1 OBS 兌換 JPY
¥19.74769449
1 OBS 兌換 RUB
12.72885261
1 OBS 兌換 INR
10.79503893
1 OBS 兌換 IDR
Rp2,053.22917968
1 OBS 兌換 PHP
7.389573
1 OBS 兌換 EGP
￡E.6.32873091
1 OBS 兌換 BRL
R$0.76651164
1 OBS 兌換 CAD
C$0.18035568
1 OBS 兌換 BDT
15.27762906
1 OBS 兌換 NGN
194.18044386
1 OBS 兌換 UAH
5.29544316
1 OBS 兌換 VES
Bs6.638091
1 OBS 兌換 PKR
Rs34.87753209
1 OBS 兌換 KZT
66.0928419
1 OBS 兌換 THB
฿4.34356596
1 OBS 兌換 TWD
NT$4.14692817
1 OBS 兌換 CHF
Fr0.11397477
1 OBS 兌換 HKD
HK$0.97442166
1 OBS 兌換 MAD
.د.م1.25747988