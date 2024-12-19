今天 Ondo US Dollar Yield (USDY) 的價格

今天 Ondo US Dollar Yield (USDY) 的實時價格爲 1.063 USD。目前其市值爲 $ 446.48M USD。USDY 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Ondo US Dollar Yield 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 850.03K USD

- Ondo US Dollar Yield 當天價格變化爲 -0.41%

- 其循環供應量爲 419.68M USD

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