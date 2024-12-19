Ondo US Dollar Yield 價格 (USDY)

USD

Ondo US Dollar Yield (USDY) 實時價格圖表

$1.064
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-0.30%(1D)

今天 Ondo US Dollar Yield (USDY) 的價格

今天 Ondo US Dollar Yield (USDY) 的實時價格爲 1.063 USD。目前其市值爲 $ 446.48M USD。USDY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ondo US Dollar Yield 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 850.03K USD
- Ondo US Dollar Yield 當天價格變化爲 -0.41%
- 其循環供應量爲 419.68M USD

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Ondo US Dollar Yield (USDY) 價格表現 USD

今天內，Ondo US Dollar Yield 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.004439689855516
在過去30天內，Ondo US Dollar Yield 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0012017215
在過去60天內，Ondo US Dollar Yield 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0019507113
在過去90天內，Ondo US Dollar Yield 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0067507368739444

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.004439689855516-0.41%
30天$ +0.0012017215+0.11%
60天$ +0.0019507113+0.18%
90天$ +0.0067507368739444+0.64%

Ondo US Dollar Yield (USDY) 價格分析

Ondo US Dollar Yield 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.05
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$ 1.072
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$ 1.26
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-0.41%

-1.86%

Ondo US Dollar Yield (USDY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 446.48M
$ 446.48M$ 446.48M

$ 850.03K
$ 850.03K$ 850.03K

419.68M
419.68M 419.68M

什麼是Ondo US Dollar Yield (USDY)

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Ondo US Dollar Yield (USDY) 資源

官網

大家還在問：關於 Ondo US Dollar Yield (USDY) 的其他問題

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USDY 兌換爲當地貨幣

1 USDY 兌換 AUD
A$1.7008
1 USDY 兌換 GBP
0.83977
1 USDY 兌換 EUR
1.02048
1 USDY 兌換 USD
$1.063
1 USDY 兌換 MYR
RM4.7835
1 USDY 兌換 TRY
37.27941
1 USDY 兌換 JPY
¥166.71029
1 USDY 兌換 RUB
109.95672
1 USDY 兌換 INR
90.48256
1 USDY 兌換 IDR
Rp17,426.22672
1 USDY 兌換 PHP
62.78078
1 USDY 兌換 EGP
￡E.54.11733
1 USDY 兌換 BRL
R$6.66501
1 USDY 兌換 CAD
C$1.52009
1 USDY 兌換 BDT
127.03913
1 USDY 兌換 NGN
1,653.1776
1 USDY 兌換 UAH
44.62474
1 USDY 兌換 VES
Bs53.15
1 USDY 兌換 PKR
Rs295.84353
1 USDY 兌換 KZT
557.70295
1 USDY 兌換 THB
฿36.73728
1 USDY 兌換 TWD
NT$34.71758
1 USDY 兌換 CHF
Fr0.94607
1 USDY 兌換 HKD
HK$8.25951
1 USDY 兌換 MAD
.د.م10.66189