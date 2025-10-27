Onchain Yield Coin（ONYC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 24H最低價 $ 1.043 $ 1.043 $ 1.043 24H最高價 24H最低價 $ 1.036$ 1.036 $ 1.036 24H最高價 $ 1.043$ 1.043 $ 1.043 歷史最高 $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 最低價 $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 漲跌幅（1H） +0.05% 漲跌幅（1D） +0.27% 漲跌幅（7D） +0.24% 漲跌幅（7D） +0.24%

Onchain Yield Coin（ONYC）目前實時價格為 $1.043。過去 24 小時內，ONYC 的交易價格在 $ 1.036 至 $ 1.043 之間波動，市場活躍度顯著。ONYC 的歷史最高價為 $ 1.045，歷史最低價為 $ 1.005。

從短期表現來看，ONYC 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.05%，過去 24 小時內變動為 +0.27%，過去 7 天內累計變動為 +0.24%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Onchain Yield Coin（ONYC）市場資訊

市值 $ 104.28M$ 104.28M $ 104.28M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 104.28M$ 104.28M $ 104.28M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 99,999,997.28099902 99,999,997.28099902 99,999,997.28099902

Onchain Yield Coin 的目前市值為 $ 104.28M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ONYC 的流通量為 100.00M，總供應量是 99999997.28099902，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 104.28M。