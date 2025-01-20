Onchain Coin 圖標

Onchain Coin 價格 (ONCHAIN)

USD

Onchain Coin (ONCHAIN) 實時價格圖表

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$0.01209381$0.01209381
+3.40%(1D)

今天 Onchain Coin (ONCHAIN) 的價格

今天 Onchain Coin (ONCHAIN) 的實時價格爲 0.01209381 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ONCHAIN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Onchain Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 422.82 USD
- Onchain Coin 當天價格變化爲 +3.42%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Onchain Coin (ONCHAIN) 價格表現 USD

今天內，Onchain Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00040045
在過去30天內，Onchain Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006773960
在過去60天內，Onchain Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014026376
在過去90天內，Onchain Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002000031046280236

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00040045+3.42%
30天$ -0.0006773960-5.60%
60天$ -0.0014026376-11.59%
90天$ -0.002000031046280236-14.19%

Onchain Coin (ONCHAIN) 價格分析

Onchain Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01133741
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$ 0.01230554
$ 0.01230554$ 0.01230554

$ 0.01624993
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-0.94%

+3.42%

+4.29%

Onchain Coin (ONCHAIN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 422.82
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什麼是Onchain Coin (ONCHAIN)

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Onchain Coin (ONCHAIN) 資源

官網

大家還在問：關於 Onchain Coin (ONCHAIN) 的其他問題

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ONCHAIN 兌換爲當地貨幣

1 ONCHAIN 兌換 AUD
A$0.019350096
1 ONCHAIN 兌換 GBP
0.0097959861
1 ONCHAIN 兌換 EUR
0.0116100576
1 ONCHAIN 兌換 USD
$0.01209381
1 ONCHAIN 兌換 MYR
RM0.0543012069
1 ONCHAIN 兌換 TRY
0.4302977598
1 ONCHAIN 兌換 JPY
¥1.88663436
1 ONCHAIN 兌換 RUB
1.2334476819
1 ONCHAIN 兌換 INR
1.0467192555
1 ONCHAIN 兌換 IDR
Rp198.2591486064
1 ONCHAIN 兌換 PHP
0.7076088231
1 ONCHAIN 兌換 EGP
￡E.0.6088023954
1 ONCHAIN 兌換 BRL
R$0.0735303648
1 ONCHAIN 兌換 CAD
C$0.0174150864
1 ONCHAIN 兌換 BDT
1.4692769769
1 ONCHAIN 兌換 NGN
18.808293312
1 ONCHAIN 兌換 UAH
0.509149401
1 ONCHAIN 兌換 VES
Bs0.65306574
1 ONCHAIN 兌換 PKR
Rs3.3695773422
1 ONCHAIN 兌換 KZT
6.415766205
1 ONCHAIN 兌換 THB
฿0.414817683
1 ONCHAIN 兌換 TWD
NT$0.3963141537
1 ONCHAIN 兌換 CHF
Fr0.0110053671
1 ONCHAIN 兌換 HKD
HK$0.0940898418
1 ONCHAIN 兌換 MAD
.د.م0.1214218524