Onboarding（ONBOARDING）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 
24H最低價 $ 0 
24H最高價 $ 0 
歷史最高 $ 0.00166146
最低價 $ 0
漲跌幅（1H） +0.62% 
漲跌幅（1D） +0.05% 
漲跌幅（7D） -0.32%

Onboarding（ONBOARDING）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，ONBOARDING 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。ONBOARDING 的歷史最高價為 $ 0.00166146，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，ONBOARDING 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.62%，過去 24 小時內變動為 +0.05%，過去 7 天內累計變動為 -0.32%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Onboarding（ONBOARDING）市場資訊

市值 $ 8.14K
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 8.14K
流通量 992.93M
總供應量 992,930,649.098491

Onboarding 的目前市值為 $ 8.14K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ONBOARDING 的流通量為 992.93M，總供應量是 992930649.098491，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.14K。