OMNIX 價格 (OMNIX)
今天 OMNIX (OMNIX) 的實時價格爲 0.00107393 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。OMNIX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
OMNIX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- OMNIX 當天價格變化爲 -10.72%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，OMNIX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000129020426911295。
在過去30天內，OMNIX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，OMNIX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，OMNIX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000129020426911295
|-10.72%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
OMNIX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.62%
-10.72%
-7.70%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
OmniX is an interop infrastructure and dApps suite built to enable seamless, composable onchain experiences. Originally launched as the first ONFT launchpad on LayerZero, it has evolved into a protocol stack powering cross-chain applications and infrastructure. Current products include OmniX Send (gasless top-ups across 40+ EVM chains), OmniX DVN (a LayerZero v2 decentralized verifier), and Oxi Trade (a native Hyperliquid trading experience currently in development), with more onchain experiences coming soon—including VRF-powered ONFTs. OmniX now builds natively on Hyperliquid.
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|1 OMNIX 兌換 VND
₫28.26046795
|1 OMNIX 兌換 AUD
A$0.0016431129
|1 OMNIX 兌換 GBP
￡0.0007947082
|1 OMNIX 兌換 EUR
€0.0009235798
|1 OMNIX 兌換 USD
$0.00107393
|1 OMNIX 兌換 MYR
RM0.0045534632
|1 OMNIX 兌換 TRY
₺0.0423343206
|1 OMNIX 兌換 JPY
¥0.1559775932
|1 OMNIX 兌換 RUB
₽0.0845719875
|1 OMNIX 兌換 INR
₹0.0927338555
|1 OMNIX 兌換 IDR
Rp17.6054070192
|1 OMNIX 兌換 KRW
₩1.4711337498
|1 OMNIX 兌換 PHP
₱0.0610851384
|1 OMNIX 兌換 EGP
￡E.0.0538898074
|1 OMNIX 兌換 BRL
R$0.0058851364
|1 OMNIX 兌換 CAD
C$0.0014498055
|1 OMNIX 兌換 BDT
৳0.1312772032
|1 OMNIX 兌換 NGN
₦1.6624221614
|1 OMNIX 兌換 UAH
₴0.0446003129
|1 OMNIX 兌換 VES
Bs0.10954086
|1 OMNIX 兌換 PKR
Rs0.304136976
|1 OMNIX 兌換 KZT
₸0.5504428215
|1 OMNIX 兌換 THB
฿0.0349993787
|1 OMNIX 兌換 TWD
NT$0.0317668494
|1 OMNIX 兌換 AED
د.إ0.0039413231
|1 OMNIX 兌換 CHF
Fr0.0008698833
|1 OMNIX 兌換 HKD
HK$0.0084196112
|1 OMNIX 兌換 MAD
.د.م0.009772763
|1 OMNIX 兌換 MXN
$0.0203831914