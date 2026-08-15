Omnity Convertible Token 今日價格

Omnity Convertible Token (OCT) 今日實時價格為 $ 0.00160258，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 OCT 兌 USD 的匯率為 $ 0.00160258 每 OCT。

Omnity Convertible Token 目前市值在 $ 160,258 排名第 #-，流通供應量為 100.00M OCT。過去 24 小時內，OCT 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 7.02，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OCT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 2.24。

Omnity Convertible Token（OCT）市場資訊

市值 $ 160.26K$ 160.26K $ 160.26K 成交量（24H） $ 2.24$ 2.24 $ 2.24 完全稀釋市值 $ 160.26K$ 160.26K $ 160.26K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Omnity Convertible Token 的目前市值為 $ 160.26K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.24。OCT 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 160.26K。