Omnisea 價格 (OSEA)

USD

Omnisea (OSEA) 實時價格圖表

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+3.70%(1D)

今天 Omnisea (OSEA) 的價格

今天 Omnisea (OSEA) 的實時價格爲 0.00231623 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。OSEA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Omnisea 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.43K USD
- Omnisea 當天價格變化爲 +3.74%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Omnisea (OSEA) 價格表現 USD

今天內，Omnisea 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Omnisea 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002859995
在過去60天內，Omnisea 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011662991
在過去90天內，Omnisea 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002060684238861845

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+3.74%
30天$ -0.0002859995-12.34%
60天$ -0.0011662991-50.35%
90天$ -0.0002060684238861845-8.16%

Omnisea (OSEA) 價格分析

Omnisea 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00221784
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$ 0.01694293
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-0.03%

+3.74%

+1.91%

Omnisea (OSEA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 2.43K
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什麼是Omnisea (OSEA)

Omnichain Router - Our core contract connects multiple cross-chain messaging protocols such as LayerZero and Axelar Network. Omnisea NFT Launchpad - using our Omnichain Router, we provide ability to easily launch Omnichain NFTs collections and mint between chains - we're currently supporting Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Optimism, Arbitrum, and Fantom. OSEA is our omnichain ERC-20 Token built using LayerZero contracts. Available on Polygon (base, total supply controller), Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Fantom, Optimism, and Arbitrum.

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Omnisea (OSEA) 資源

官網

大家還在問：關於 Omnisea (OSEA) 的其他問題

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OSEA 兌換爲當地貨幣

1 OSEA 兌換 AUD
A$0.003705968
1 OSEA 兌換 GBP
0.0018761463
1 OSEA 兌換 EUR
0.0022235808
1 OSEA 兌換 USD
$0.00231623
1 OSEA 兌換 MYR
RM0.0103998727
1 OSEA 兌換 TRY
0.0824114634
1 OSEA 兌換 JPY
¥0.36133188
1 OSEA 兌換 RUB
0.2362322977
1 OSEA 兌換 INR
0.2004697065
1 OSEA 兌換 IDR
Rp37.9709775312
1 OSEA 兌換 PHP
0.1355226173
1 OSEA 兌換 EGP
￡E.0.1165990182
1 OSEA 兌換 BRL
R$0.0140826784
1 OSEA 兌換 CAD
C$0.0033353712
1 OSEA 兌換 BDT
0.2813987827
1 OSEA 兌換 NGN
3.602200896
1 OSEA 兌換 UAH
0.097513283
1 OSEA 兌換 VES
Bs0.12507642
1 OSEA 兌換 PKR
Rs0.6453480026
1 OSEA 兌換 KZT
1.228760015
1 OSEA 兌換 THB
฿0.079446689
1 OSEA 兌換 TWD
NT$0.0759028571
1 OSEA 兌換 CHF
Fr0.0021077693
1 OSEA 兌換 HKD
HK$0.0180202694
1 OSEA 兌換 MAD
.د.م0.0232549492