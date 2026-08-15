Omnis Genesis by Virtuals 今日價格

Omnis Genesis by Virtuals (OMNI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 OMNI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OMNI。

Omnis Genesis by Virtuals 目前市值在 $ 13,238.01 排名第 #-，流通供應量為 844.79M OMNI。過去 24 小時內，OMNI 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00270251，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OMNI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

Omnis Genesis by Virtuals（OMNI）市場資訊

市值 $ 13.24K$ 13.24K $ 13.24K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 15.60K$ 15.60K $ 15.60K 流通量 844.79M 844.79M 844.79M 總供應量 844,789,131.4558294 844,789,131.4558294 844,789,131.4558294

Omnis Genesis by Virtuals 的目前市值為 $ 13.24K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OMNI 的流通量為 844.79M，總供應量是 844789131.4558294，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.60K。