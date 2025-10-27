Omnipair（OMFG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.562379 24H最高價 $ 0.735686 歷史最高 $ 1.86 最低價 $ 0.335642 漲跌幅（1H） -0.73% 漲跌幅（1D） +6.25% 漲跌幅（7D） -23.17%

Omnipair（OMFG）目前實時價格為 $0.603944。過去 24 小時內，OMFG 的交易價格在 $ 0.562379 至 $ 0.735686 之間波動，市場活躍度顯著。OMFG 的歷史最高價為 $ 1.86，歷史最低價為 $ 0.335642。

從短期表現來看，OMFG 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.73%，過去 24 小時內變動為 +6.25%，過去 7 天內累計變動為 -23.17%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Omnipair（OMFG）市場資訊

市值 $ 7.23M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 7.23M 流通量 12.00M 總供應量 11,999,979.820086

Omnipair 的目前市值為 $ 7.23M, 它過去 24 小時的交易量為 --。OMFG 的流通量為 12.00M，總供應量是 11999979.820086，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.23M。