OmniCat 今日價格

OmniCat (OMNI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.19%。目前 OMNI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OMNI。

OmniCat 目前市值在 $ 219,267 排名第 #-，流通供應量為 45.51B OMNI。過去 24 小時內，OMNI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0045811，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OMNI 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -0.35%。過去一天，總交易量達到 --。

OmniCat（OMNI）市場資訊

市值 $ 219.27K$ 219.27K $ 219.27K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 219.27K$ 219.27K $ 219.27K 流通量 45.51B 45.51B 45.51B 總供應量 45,505,187,737.38622 45,505,187,737.38622 45,505,187,737.38622

OmniCat 的目前市值為 $ 219.27K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OMNI 的流通量為 45.51B，總供應量是 45505187737.38622，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 219.27K。