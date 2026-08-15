Omni 今日價格

Omni (OMNI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 OMNI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OMNI。

Omni 目前市值在 $ 86,007 排名第 #-，流通供應量為 999.82M OMNI。過去 24 小時內，OMNI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00405074，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OMNI 在過去一小時內波動了 +0.18%，過去7 天內波動了 +0.51%。過去一天，總交易量達到 --。

Omni（OMNI）市場資訊

市值 $ 86.01K$ 86.01K $ 86.01K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 86.02K$ 86.02K $ 86.02K 流通量 999.82M 999.82M 999.82M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Omni 的目前市值為 $ 86.01K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OMNI 的流通量為 999.82M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 86.02K。