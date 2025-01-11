Olympus v1 價格 (OHM)
今天 Olympus v1 (OHM) 的實時價格爲 120.32 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。OHM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Olympus v1 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.06K USD
- Olympus v1 當天價格變化爲 +4.87%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Olympus v1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.59。
在過去30天內，Olympus v1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.8914941440。
在過去60天內，Olympus v1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +28.7539292160。
在過去90天內，Olympus v1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +5.59
|+4.87%
|30天
|$ -2.8914941440
|-2.40%
|60天
|$ +28.7539292160
|+23.90%
|90天
|$ 0
|--
Olympus v1 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.41%
+4.87%
-2.89%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 OHM 兌換 AUD
A$194.9184
|1 OHM 兌換 GBP
￡97.4592
|1 OHM 兌換 EUR
€116.7104
|1 OHM 兌換 USD
$120.32
|1 OHM 兌換 MYR
RM540.2368
|1 OHM 兌換 TRY
₺4,261.7344
|1 OHM 兌換 JPY
¥18,970.8544
|1 OHM 兌換 RUB
₽12,228.1216
|1 OHM 兌換 INR
₹10,370.3808
|1 OHM 兌換 IDR
Rp1,972,458.7008
|1 OHM 兌換 PHP
₱7,098.88
|1 OHM 兌換 EGP
￡E.6,079.7696
|1 OHM 兌換 BRL
R$736.3584
|1 OHM 兌換 CAD
C$173.2608
|1 OHM 兌換 BDT
৳14,676.6336
|1 OHM 兌換 NGN
₦186,541.7216
|1 OHM 兌換 UAH
₴5,087.1296
|1 OHM 兌換 VES
Bs6,376.96
|1 OHM 兌換 PKR
Rs33,505.5104
|1 OHM 兌換 KZT
₸63,492.864
|1 OHM 兌換 THB
฿4,172.6976
|1 OHM 兌換 TWD
NT$3,983.7952
|1 OHM 兌換 CHF
Fr109.4912
|1 OHM 兌換 HKD
HK$936.0896
|1 OHM 兌換 MAD
.د.م1,208.0128