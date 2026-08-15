OKX Wrapped SOL 今日價格

OKX Wrapped SOL (XSOL) 今日實時價格為 $ 75.43，過去 24 小時內變化了 0.68%。目前 XSOL 兌 USD 的匯率為 $ 75.43 每 XSOL。

OKX Wrapped SOL 目前市值在 $ 2,793,770 排名第 #-，流通供應量為 37.04K XSOL。過去 24 小時內，XSOL 的交易價格在 $ 74.75（低點）和 $ 75.95（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 131.01，而歷史最低價為 $ 60.69。

短期表現方面，XSOL 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 +0.75%。過去一天，總交易量達到 $ 89.23K。

OKX Wrapped SOL（XSOL）市場資訊

市值 $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M 成交量（24H） $ 89.23K$ 89.23K $ 89.23K 完全稀釋市值 $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M 流通量 37.04K 37.04K 37.04K 總供應量 37,037.78731334 37,037.78731334 37,037.78731334

OKX Wrapped SOL 的目前市值為 $ 2.79M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 89.23K。XSOL 的流通量為 37.04K，總供應量是 37037.78731334，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.79M。