OKX Mascot（WALLY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00780088$ 0.00780088 $ 0.00780088 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -4.12% 漲跌幅（1D） +9.18% 漲跌幅（7D） +12.29% 漲跌幅（7D） +12.29%

OKX Mascot（WALLY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，WALLY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。WALLY 的歷史最高價為 $ 0.00780088，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，WALLY 在過去 1 小時內的價格變動為 -4.12%，過去 24 小時內變動為 +9.18%，過去 7 天內累計變動為 +12.29%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

OKX Mascot（WALLY）市場資訊

市值 $ 6.77K$ 6.77K $ 6.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 6.77K$ 6.77K $ 6.77K 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 總供應量 999,970,448.449226 999,970,448.449226 999,970,448.449226

OKX Mascot 的目前市值為 $ 6.77K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WALLY 的流通量為 999.97M，總供應量是 999970448.449226，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.77K。