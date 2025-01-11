OKX BETH 價格 (BETH)
今天 OKX BETH (BETH) 的實時價格爲 3,245.03 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
OKX BETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.34M USD
- OKX BETH 當天價格變化爲 -0.79%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，OKX BETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -26.142577076795。
在過去30天內，OKX BETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -566.1217682430。
在過去60天內，OKX BETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -79.9211948640。
在過去90天內，OKX BETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +784.037474389248。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -26.142577076795
|-0.79%
|30天
|$ -566.1217682430
|-17.44%
|60天
|$ -79.9211948640
|-2.46%
|90天
|$ +784.037474389248
|+31.86%
OKX BETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.13%
-0.79%
-9.64%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
What is BETH? BETH is a yield-bearing liquid staking token representing staked ETH at a 1:1 ratio on OKX. What can I use BETH for? BETH provides additional liquidity and access to additional earning opportunities while still earning BETH rewards, including: • BETH/USDT and BETH/ETH Spot trading • BETH as collateral for loan and trading • BETH as campaign entry to earn airdrop rewards
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|1 BETH 兌換 AUD
A$5,256.9486
|1 BETH 兌換 GBP
￡2,628.4743
|1 BETH 兌換 EUR
€3,147.6791
|1 BETH 兌換 USD
$3,245.03
|1 BETH 兌換 MYR
RM14,570.1847
|1 BETH 兌換 TRY
₺114,938.9626
|1 BETH 兌換 JPY
¥511,643.8801
|1 BETH 兌換 RUB
₽329,792.3989
|1 BETH 兌換 INR
₹279,689.1357
|1 BETH 兌換 IDR
Rp53,197,204.6032
|1 BETH 兌換 PHP
₱191,456.77
|1 BETH 兌換 EGP
￡E.163,971.3659
|1 BETH 兌換 BRL
R$19,859.5836
|1 BETH 兌換 CAD
C$4,672.8432
|1 BETH 兌換 BDT
৳395,828.7594
|1 BETH 兌換 NGN
₦5,031,029.6114
|1 BETH 兌換 UAH
₴137,199.8684
|1 BETH 兌換 VES
Bs171,986.59
|1 BETH 兌換 PKR
Rs903,643.5041
|1 BETH 兌換 KZT
₸1,712,402.331
|1 BETH 兌換 THB
฿112,537.6404
|1 BETH 兌換 TWD
NT$107,442.9433
|1 BETH 兌換 CHF
Fr2,952.9773
|1 BETH 兌換 HKD
HK$25,246.3334
|1 BETH 兌換 MAD
.د.م32,580.1012