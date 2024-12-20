Okcash 圖標

Okcash 價格 (OK)

USD

Okcash (OK) 實時價格圖表

$0.00605104
$0.00605104$0.00605104
+6.90%(1D)

今天 Okcash (OK) 的價格

今天 Okcash (OK) 的實時價格爲 0.00605104 USD。目前其市值爲 $ 542.31K USD。OK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Okcash 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 471.00 USD
- Okcash 當天價格變化爲 +6.92%
- 其循環供應量爲 89.67M USD

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Okcash (OK) 價格表現 USD

今天內，Okcash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00039174
在過去30天內，Okcash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000842286
在過去60天內，Okcash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0010871407
在過去90天內，Okcash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000192711911715611

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00039174+6.92%
30天$ +0.0000842286+1.39%
60天$ +0.0010871407+17.97%
90天$ +0.000192711911715611+3.29%

Okcash (OK) 價格分析

Okcash 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00556726
$ 0.00556726$ 0.00556726

$ 0.00638297
$ 0.00638297$ 0.00638297

$ 0.7685
$ 0.7685$ 0.7685

+6.50%

+6.92%

-0.93%

Okcash (OK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 542.31K
$ 542.31K$ 542.31K

$ 471.00
$ 471.00$ 471.00

89.67M
89.67M 89.67M

什麼是Okcash (OK)

OK is open-source; its design is public, nobody owns or controls OK and everyone can take part. Okcash is a decentralized and established hybrid cryptocurrency that started on Nov 24th 2014. OK was mined (PoW-Scrypt) and evolved to be stake-able (PoS-LTSS-Sha256). Okcash is not a security, it never had an ICO, nor any kind of funding rounds. OK is self sustainable and is fully supported by voluntaries (Just like Bitcoin).

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Okcash (OK) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Okcash (OK) 的其他問題

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OK 兌換爲當地貨幣

1 OK 兌換 AUD
A$0.0096211536
1 OK 兌換 GBP
0.0047803216
1 OK 兌換 EUR
0.0058089984
1 OK 兌換 USD
$0.00605104
1 OK 兌換 MYR
RM0.02722968
1 OK 兌換 TRY
0.212391504
1 OK 兌換 JPY
¥0.95455156
1 OK 兌換 RUB
0.62930816
1 OK 兌換 INR
0.5150040144
1 OK 兌換 IDR
Rp99.1973611776
1 OK 兌換 PHP
0.3577374848
1 OK 兌換 EGP
￡E.0.3081189568
1 OK 兌換 BRL
R$0.0371533856
1 OK 兌換 CAD
C$0.0086529872
1 OK 兌換 BDT
0.7231597904
1 OK 兌換 NGN
9.3959944016
1 OK 兌換 UAH
0.2540226592
1 OK 兌換 VES
Bs0.302552
1 OK 兌換 PKR
Rs1.6840649424
1 OK 兌換 KZT
3.174678136
1 OK 兌換 THB
฿0.2094870048
1 OK 兌換 TWD
NT$0.1976269664
1 OK 兌換 CHF
Fr0.0053854256
1 OK 兌換 HKD
HK$0.0470165808
1 OK 兌換 MAD
.د.م0.0606919312