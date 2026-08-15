Oil Exchange 今日價格

Oil Exchange (OILX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0,12%。目前 OILX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OILX。

Oil Exchange 目前市值在 $ 16.203,66 排名第 #-，流通供應量為 999,81M OILX。過去 24 小時內，OILX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OILX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -12,50%。過去一天，總交易量達到 --。

Oil Exchange（OILX）市場資訊

市值 $ 16,20K$ 16,20K $ 16,20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16,20K$ 16,20K $ 16,20K 流通量 999,81M 999,81M 999,81M 總供應量 999.807.660,872952 999.807.660,872952 999.807.660,872952

Oil Exchange 的目前市值為 $ 16,20K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OILX 的流通量為 999,81M，總供應量是 999807660.872952，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16,20K。